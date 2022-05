Catalá avança que si guanya l'Alcaldia en 2023 redissenyarà el carrer Colón per a fer-lo "més accessible i segur"

Catalá ha assegurat que aquesta remodelació l'escometria recolzant-se en informes tècnics "on prima la seguretat i l'accessibilitat de tots els usuaris d'aquesta via: vianants, bicicletes, patinets i vehicles", i "sense oblidar les necessitats de comerciants i veïns de la zona".

"Es va fer una obra sense criteri tècnic i estem pagant les conseqüències", ha manifestat la responsable 'popular' després de la reunió que ha mantingut amb l'auditor de Seguretat Vial per la Unió Europea Andrés Luis Romera per a conéixer el seu estudi sobre el carrer Colón.

María José Catalá ha afirmat que l'informe realitzat per aquest expert assenyala que "en cinc dels set punts analitzats existeix risc d'accident" i ha asseverat que açò "demostra la necessitat de reorganitzar una de les artèries principals de València".

La portaveu del PP ha exposat que eixe treball "confirma" que el disseny realitzat pel govern local que presideix l'alcalde, Joan Ribó, i que en l'actualitat conformen Compromís i PSPV "és absurd i té molts punts negres, sobretot, per al vianant i per a les persones amb mobilitat reduïda, persones majors o persones que van amb carret".

Així mateix, Catalá ha avançat que el PP pretén realitzar una Ordenança de Mobilitat i de Seguretat Vial. "El debat no és carril bici o no, més bicis o no, el debat és aconseguir una ciutat segura i accessible", ha subratllat.

La portaveu 'popular' ha considerat "urgent la necessitat d'augmentar la seguretat per a vianants i persones amb mobilitat reduïda" en el carrer Colón, alhora que ha indicat que "la principal artèria comercial de la ciutat no pot ser un aparcament en superfície d'autobusos".

"Canviar el carrer Colón és una de les prioritats i una de les primeres accions que realitzarem", ha insistit la representant del PP, que ha reiterat que l'objectiu és fer eixa via "més segura i més accessible per al vianant, per a les bicis i també per al vehicle".

María José Catalá ha manifestat que "el carrer Colón no pot ser un entorn hostil ni per als comerciants ni per a les persones que volen anar al centre a comprar". Igualment, ha afirmat que "a ningú li ha agradat l'actuació de Ribó i -del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe- Grezzi en Colón", per la qual cosa ha defès la seua idea de "plantejar una alternativa seriosa, tècnica i segura per als ciutadans".

"Una ciutat no es pot dirigir a colp de capritx. Nosaltres volem treballar amb els informes dels tècnics i no a força d'intuïció i a colp de capritx com fa Compromís", ha afegit la portaveu del PP.

Aquest grup municipal ha apuntat entre "els punts negres" assenyalats per l'informe realitzat l'"accés inadequat al carrer Colón a través del carrer del Grabador Esteve amb probabilitat alta d'accident a causa del trànsit dels vehicles" i la "duplicació de passos de vianants en zona de convergència i divergència amb carrers adjacents, especialment perillós si la incorporació es realitza des de la marge esquerra".

"RISC DE XOC"

De la mateixa manera, ha citat la "senyalització inadequada" o "inexistent en carril bici" i ha dit que "existeix risc de xoc frontal-lateral de ciclistes amb vianants i vehicles", a més d'advertir que hi ha una "probabilitat alta de risc a causa del trànsit ciclista".

D'altra banda, ha parlat d'"amplària insuficient de les zones habilitades per a càrrega/descarrega i aparcament de motos", ha assenyalat l'existència de "obstacles" en voreres del carrer Colón i ha detallat que "el risc s'agreuja en el cas de les persones amb discapacitats". "Hi ha un risc d'accidents de 7-8 punts sobre 10", ha agregat el grup 'popular'.