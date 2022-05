Catalá avanza que si gana la Alcaldía en 2023 rediseñará la calle Colón para hacerla "más accesible y segura"

Catalá ha asegurado que esta remodelación la acometería apoyándose en informes técnicos "donde primen la seguridad y la accesibilidad de todos los usuarios de esta vía: peatones, bicicletas, patinetes y vehículos", y "sin olvidar las necesidades de comerciantes y vecinos de la zona".

"Se hizo una obra sin criterio técnico y estamos pagando las consecuencias", ha manifestado la responsable 'popular' tras la reunión que ha mantenido con el auditor de Seguridad Vial por la Unión Europea Andrés Luis Romera para conocer su estudio sobre la calle Colón.

María José Catalá ha afirmado que el informe realizado por este experto señala que "en cinco de los siete puntos analizados existe riesgo de accidente" y ha aseverado que esto "demuestra la necesidad de reorganizar una de las arterias principales de València".

La portavoz del PP ha expuesto que ese trabajo "confirma" que el diseño realizado por el gobierno local que preside el alcalde, Joan Ribó, y que en la actualidad conforman Compromís y PSPV "es disparatado y tiene muchos puntos negros, sobre todo, para el peatón y para las personas con movilidad reducida, personas mayores o personas que van con carrito".

Asimismo, Catalá ha avanzado que el PP pretende realizar una Ordenanza de Movilidad y de Seguridad Vial. "El debate no es carril bici o no, más bicis o no, el debate es conseguir una ciudad segura y accesible", ha subrayado.

La portavoz 'popular' ha considerado "urgente la necesidad de aumentar la seguridad para peatones y personas con movilidad reducida" en la calle Colón, a la vez que ha indicado que "la principal arteria comercial de la ciudad no puede ser un aparcamiento en superficie de autobuses".

"Cambiar la calle Colón es una de las prioridades y una de las primeras acciones que vamos a realizar", ha insistido la representante del PP, que ha reiterado que el objetivo es hacer esa vía "más segura y más accesible para el peatón, para las bicis y también para el vehículo".

María José Catalá ha manifestado que "la calle Colón no puede ser un entorno hostil ni para los comerciantes ni para las personas que quieren ir al centro a comprar". Igualmente, ha afirmado que "a nadie le ha gustado la actuación de Ribó y -del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe- Grezzi en Colón", por lo que ha defendido su idea de "plantear una alternativa seria, técnica y segura para los ciudadanos".

"Una ciudad no se puede dirigir a golpe de capricho. Nosotros queremos trabajar con los informes de los técnicos y no a base de intuición y a golpe de capricho como hace Compromís", ha añadido la portavoz del PP.

Este grupo municipal ha apuntado entre "los puntos negros" señalados por el informe realizado el "acceso inadecuado a la calle Colón a través de la calle del Grabador Esteve con probabilidad alta de accidente debido al tráfico de los vehículos" y la "duplicación de pasos de peatones en zona de convergencia y divergencia con calles adyacentes, especialmente peligroso si la incorporación se realiza desde la margen izquierda".

"RIESGO DE CHOQUE"

Del mismo modo, ha citado la "señalización inadecuada" o "inexistente en carril bici" y ha dicho que "existe riego de choque fronto-lateral de ciclistas con peatones y vehículos", además de advertir de que hay una "probabilidad alta de riesgo debido al tráfico ciclista".

Por otro lado, ha hablado de "anchura insuficiente de las zonas habilitadas para carga/descarga y aparcamiento de motos", ha señalado la existencia de "obstáculos" en aceras de la calle Colón y ha detallado que "el riesgo se agrava en el caso de las personas con discapacidades". "Hay un riesgo de accidentes de 7-8 puntos sobre 10", ha agregado el grupo 'popular'.