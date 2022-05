Catalá assenyala que Puig s'ha vist "obligat" a remodelar el Consell per a "resoldre focs interns"

Catalá s'ha referit així a la presa de possessió dels nous consellers celebrada aquest dilluns que, ha apuntat, Puig ha adoptat "obligat per una sèrie de qüestions entre les quals ha citat l'eixida del síndic socialista Manolo Mata per a exercir la defensa l'empresari Jaime Febrer, investigat en el cas Assut; "el problema que persisteix" amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, i "l'eixida precipitada" del fins ara conseller d'Educació, Vicent Marzà.

Per açò, ha recalcat que "no és creïble en absolut que la remodelació és una voluntat del president per a donar-li un nou impuls al Consell, sinó que s'ha vist obligat i forçat" a dur-la a terme.

A més, ha apuntat que l'eixida dels responsables de les dos àrees "més potents" del Consell, la d'Educacion i de Sanitat, i "l'immobilisme" d'Oltra a deixar es carregue en el Govern "també diuen molt d'eixe futur impuls" del Consell. Per tot açò, ha qüestionat que el pròxim any serà "molt exitós" en l'àmbit de la gestió per al Consell de la Generalitat.

En qualsevol cas, ha apuntat: "toca, com així fem des del PP, desitjar-li el millor als nous consellers i al Govern valencià". No obstant açò, ha assenyalat que dijous que ve els 'populars' "tornaran a la càrrega" en la sessió de control a Puig i ha confiat que en Les Corts explique "una mica més d'aquesta remodelació i de quan pensa fer dimitir o cessar Oltra, que és l'elefant blanc que hi ha en el saló d'aquesta remodelació".