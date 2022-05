Ribó assenyala que "abans d'acabar l'estiu" dirà si es presenta de nou a l'Alcaldia en els comicis de 2023

Igualment, Ribó, primer edil de la capital valenciana des de 2015, ha assegurat que en la formació política a la qual pertany i de la qual ha sigut cap de llista en les cites electorals dels últims anys, Compromís, "hi ha molta gent molt potent" per a ocupar eixe càrrec.

El responsable municipal, que ha rebut aquesta jornada en el consistori a l'alumnat de 3º de Primària del CEIP Humanista Mariner, s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació, preguntat per si ara que s'aproxima l'estiu ja té decidit si serà de nou candidat a l'Alcaldia de València o no.

"No, no. Això ho decidiré abans d'acabar l'estiu. Ja veurem si abans d'anar-me de vacances o després, en tornar de vacances. No ho tinc decidit", ha respost Joan Ribó. Després d'açò, ha assegurat que en la seua coalició política "hi ha gent molt potent" per a succeir-li. "Però en Compromís hi ha molta gent molt potent", ha dit.

En diferents ocasions, el primer edil ha manifestat la seua intenció de no dir si concorreria de nou o no als comicis com a número 1 fins que ho considerara oportú. A la fi d'agost del passat any, l'alcalde va emplaçar setembre de 2022 per a desvetlar si concorrerà de nou a l'Alcaldia de València.

"PER A PENSAR-HO"

Al juny de 2021 va subratllar que no respondria "fins a dins d'un any" a preguntes sobre la seua decisió de presentar-se o no de nou com a cap de llista i va dir que s'havia donat eixe temps "per a pensar-ho", a més d'apuntar als periodistes que no feia falta que li plantejaren qüestions sobre aquest tema perquè no les contestaria fins que arribara el moment.

El passat mes de març, preguntat per aquesta qüestió en una entrevista, Joan Ribó no va descartar tornar a ser el candidat de Compromís a l'Alcaldia, encara que va reconéixer que hi ha elements que no li animen. "La situació de la guerra i de la crisi econòmica que se'ns ve no m'estimulen a presentar-me perquè serà un embolat guapo", va exposar.