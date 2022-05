Ribó señala que "antes de acabar el verano" dirá si presenta de nuevo a la Alcaldía en los comicios de 2023

Igualmente, Ribó, primer edil de la capital valenciana desde 2015, ha asegurado que en la formación política a la que pertenece y de la que ha sido cabeza de lista en las citas electorales de los últimos años, Compromís, "hay mucha gente muy potente" para ocupar ese cargo.

El responsable municipal, que ha recibido esta jornada en el consistorio al alumnado de 3º de Primaria del CEIP Humanista Mariner, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación, preguntado por si ahora que se aproxima el verano ya tiene decidido si será de nuevo candidato a la Alcaldía de València o no.

"No, no. Eso lo decidiré antes de acabar el verano. Ya veremos si antes de irme de vacaciones o después, al volver de vacaciones. No lo tengo decidido", ha respondido Joan Ribó. Tras ello, ha asegurado que en su coalición política "hay gente muy potente" para sucederle. "Pero en Compromís hay mucha gente muy potente", ha dicho.

En diferentes ocasiones, el primer edil ha manifestado su intención de no decir si concurriría de nuevo o no a los comicios como número uno hasta que lo considerase oportuno. A finales de agosto del pasado año, el alcalde emplazó a septiembre de 2022 para desvelar si concurrirá de nuevo a la Alcaldía de València.

"PARA PENSARLO"

En junio de 2021 subrayó que no respondería "hasta dentro de un año" a preguntas sobre su decisión de presentarse o no de nuevo como cabeza de lista y dijo que se había dado ese tiempo "para pensarlo", además de apuntar a los periodistas que no hacía falta que le plantearan cuestiones al respecto porque no las contestaría hasta que llegase el momento.

El pasado mes de marzo, preguntado por esta cuestión en una entrevista, Joan Ribó no descartó volver a ser el candidato de Compromís a la Alcaldía, aunque reconoció que hay elementos que no le animan. "La situación de la guerra y de la crisis económica que se nos viene no me estimulan a presentarme porque será un embolado guapo", expuso.