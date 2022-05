Correus nega "abandó" del servici postal i garanteix la seua "qualitat" i una prestació "universal"

Igualment, ha subratllat que açò ho fa "mantenint sempre la qualitat del servici que presta a tota la ciutadania, els compromisos d'entrega dels enviaments i notificacions en els terminis contractats i el respecte a les condicions laborals del seu personal".

La companyia ha respost d'aquesta manera, en un comunicat, a UGT i CCOO, que han convocat aquesta jornada una acampada davant l'edifici principal de l'entitat a València per a denunciar l'"abandó" del servici públic i el seu "desballestament" i donar a conéixer la campanya 'Salvem el Servici Postal'.

L'entitat ha precisat que no està tancant "cap oficina ni centre de distribució" i ha insistit que "l'adequació de l'estructura de distribució per a ser més eficients, sense minvament de la qualitat, és una obligació com a operador públic", que "no produeix cap desmantellament ni debilitament del servici de Correus a Espanya".

Després d'açò, ha ressaltat que segueix "avançant en la digitalització dels 2.295 punts d'atenció al públic que disposa en zones rurals" i que està "immersa en un procés de transformació del seu model de negoci, sense privatització ni acomiadaments".

"L'objectiu és generar els ingressos que revertisquen una situació de pèrdues d'enviaments postals agreujada per la situació de la pandèmia (en 2021, 212 milions menys que en 2020, any en el qual es van enviar 500 milions d'enviaments menys que en 2019)", ha apuntat Correus, que ha dit que "aquest procés de transformació gira entorn de tres eixos: la diversificació de servicis, la internacionalització i una millora de l'eficiència".

Així mateix, ha asseverat que "no existeix cap pla de privatització de Correus", que "no està realitzant acomiadaments ni destruint ocupació" i que "segueix apostant per diàleg social continu i l'ocupació estable". L'entitat ha exposat que com a resultat del diàleg social, des de 2018 "s'han mantingut 234 reunions amb els agents socials per a abordar el dia a dia de la companyia".

La companyia ha assenyalat que resultat d'eixe procés és "ocupació estable i de qualitat" i ha comentat que "durant el període 2018-2021, s'han convocat 13.297 places per a personal laboral indefinit, de les quals 7.730 s'han incorporat a l'organització", al mateix temps que ha precisat que "ja està en marxa la convocatòria dels 5.377 llocs restants". Igualment, ha afirmat que en 2020-2021, "un total de 5.521 persones han obtingut una destinació més concorde a les seues necessitats a través del concurs de trasllats".

Pel que fa a la formació en 2018-2021, l'entitat ha manifestat que s'han fet 6.020.902 d'hores de formació per a personal operatiu i que han rebut formació 1.431.462 participants.

Correus ha agregat que el procés de diàleg obert sobre el nou Pla Estratègic "amb totes les organitzacions sindicals" ha donat com a fruit "la firma d'una declaració, al costat de CSIF, Sindicato Libre i CIG, sobre les principals línies d'actuació" d'aquest pla per al grup Correus entre 2021 i 2024.

Entre els "compromisos" adquirits assenyala el manteniment "com una empresa pública d'emblema nacional; ser claus en la potenciació de l'economia nacional; abordar un procés d'ampliació i diversificació de les activitats del grup; optimitzar la gestió patrimonial i preservar els actius estratègics", i "ser un referent en sostenibilitat mediambiental i social".

DESPOBLACIÓ

D'altra banda, Correus ha assegurat que "segueix treballant en accions concretes per a pal·liar el problema de la despoblació i contribuir al desenvolupament del món rural".

A açò afig que ha entregat 22.000 noves PDAs a la seua plantilla de repartiment, "amb noves funcionalitats que permeten oferir nous servicis", i ha detallat que el projecte "s'ha estès als més de 6.000 carters rurals de tota Espanya perquè puguen oferir directament en el domicili dels ciutadans molts dels servicis que fins ara només es prestaven en oficines -pagar rebuts, tributs o comprar sobres i embalatges aprofitant la visita del carter-".

A més, l'entitat ha comentat entre les accions per a impulsar el desenvolupament de l'àmbit rural la incorporació de nous servicis administratius. Ha afirmat que aspira així a convertir-se en la "finestreta única" que acoste els servicis administratius als ciutadans per a facilitar la seua vida i estalviar desplaçaments, atés que "això també contribueix a fixar població al territori".

EXCLUSIÓ FINANCERA

D'altra banda, ha destacat iniciatives també en l'àmbit rural per a lluitar contra l'exclusió financera i ha citat els acords amb entitats com Santander, Ibercaja, Evo Bank o Banc Mediolanum envers el servici 'Correos Cash', fer ingressos i retirades d'efectiu en les oficines amb la possibilitat d'enviar diners, a través dels carters, a qualsevol domicili o persona física d'Espanya.

En aquest punt ha destacat també la instal·lació de 109 caixers en diferents ubicacions d'Espanya, 20 en localitats molt xiquetes triades en col·laboració amb el Comissionat per al Repte Demogràfic.

L'entitat ha parlat a més de l'impuls de les vendes online de productors i pimes locals amb 'Correos Market' per a ajudar-los a "superar els problemes de comercialització amb els quals es trobaven per no disposar d'una bona solució logística".

Finalment, ha precisat que "no hi ha transvasament d'activitat de Correus a Correus Express" i ha explicat que la col·laboració amb les seues filials "està dins de les habituals sinergies generades per l'activitat i perfectament delimitades en la normativa".