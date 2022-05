Sánchez anuncia 1.200 milions d'euros per a la FP, "una aposta de país"

"En definitiva, estem parlant d'una aposta de país", ha manifestat Sánchez en una breu declaració sense preguntes després d'una visita al Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIFP) de Mislata al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde d'aquesta localitat valenciana, Carlos Fernández Bielsa.

Sánchez, que ha escoltat algunes experiències dels alumnes del centre, ha destacat el compromís del Govern per la FP en els últims quatre anys i ha apuntat a la desigualtat intergeneracional com a "repte pendent" a Espanya.

"Apostem per la Formació Professional perquè creiem i volem el millor dels futurs per als nostres fills", ha dit, i fins i tot ha assegurat que "dins de molts anys, quan tire la vista enrere", la "dignificació" de la FP serà dels assoliments que li provocaran més orgull com a president.

