Sogorb acollirà l'Assemblea General de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

L'acte assembleari suposa el primer de 2022 i significarà el retorn al format presencial per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, permetent congregar representants de les 550 societats musicals federades per a fer balanç i abordar el futur de l'entitat i el col·lectiu.

Amb açò, els portaveus de les Societats Musicals podran demostrar la "força vertebradora" del moviment, que està present en el 95% dels territoris valencians de més de 500 habitants, ha indicat l'entitat en un comunicat.

En el transcurs de l'esdeveniment s'abordaran assumptes d'especial interés per a l'entitat i el col·lectiu, entre els quals destaca l'informe de gestió i actuació de la Junta Directiva corresponent a 2021, o el balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i execució del pressupost de l'exercici anterior.

Així mateix, al llarg de la jornada hi haurà moments per a reconéixer la trajectòria i l'antiguitat d'aquelles societats musicals que han complit enguany aniversaris rellevants de més de 25 anys d'existència.

Dins del moviment, prop del 30% de les societats musicals tenen més de 100 anys d'història, algunes sobrepassen els 200 anys.

L'alcaldessa de Sogorb, Mª Carmen Climent, se sent "orgullosa" que Sogorb siga amfitriona d'un acte "tan rellevant" com l'Assemblea General de la FSMCV, així com de la XXIII Trobada de Bandes de l'Alto Palancia, després d'aquests anys de pandèmia.

Per la seua banda, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agraït a l'Ajuntament de Sogorb "la inestimable col·laboració que el consistori ha brindat a la federació, que ens permet celebrar en la capital de l'Alto Palancia aquesta assemblea tan esperada per tots, puix que suposa la primera presencial que realitzem després de la pandèmia", ha ressaltat.