Unides Podem insta a garantir una informació veraç sobre la lactància materna i evitar pràctiques comercials abusives

En aquest sentit, el grup parlamentari proposa que es promoga informació veraç sobre la lactància materna i altres variants nutricionals per a la infància amb l'objectiu de garantir una presa de decisions lliure i igualitària, així com incentivar la creació de tallers de formació en nutrició i lactància materna que compte amb personal qualificat per a impartir coneixements sobre els avantatges i riscos de les diferents modalitats de nutrició per a la infància en les seues primeres etapes de la vida.

També insta a complir el Codi de comercialització de succedanis de llet materna de 1981 per a protegir a les famílies enfront de pràctiques abusives de màrqueting.

En aquest sentit, el grup parlamentari indica que la lactància té multitud d'implicacions per a la vida de les dones, des de la necessitat inherent de temps diari per a poder portar-la a la pràctica, fins a la predisposició de la persona per a voler dur a terme el procés d'alletar durant la criança.

Unides Podem adverteix que en molts casos, la lactància no s'ajusta a les expectatives que la societat imposa i comporta "importants repercussions emocionals" per a les mares en relació amb la possibilitat de poder mantindre l'alimentació materna de manera exclusiva en els primers mesos de vida del seu bebé, o no poder fer-ho i haver de recórrer a utilitzar llet de fórmula o variants mixtes, ja siga per una qüestió de salut, per la necessitat d'utilitzar un altre tipus de nutrició en l'exercici de corresponsabilitat durant la criança, o per una decisió d'índole personal. És a dir, en aquesta situació moltes persones es troben davant un moment de fragilitat i vulnerabilitat a causa de la rellevància que té aquesta decisió.

Segons la coalició, "la informació nutricional en les primeres etapes de la vida suposa un recurs essencial per a mares, pares i famílies que prenen aquesta decisió i haurien de disposar d'un espai per al seu accés en els centres sanitaris i hospitals del Sistema Valencià de Salut".

Així mateix, adverteixen que les consultes mèdiques o de pediatria són servicis on es pot facilitar informació sobre els beneficis i perjuís que aporten les diferents variants nutricionals, on la informació proporcionada no hauria d'obeir a interessos comercials o promoció de cap marca en concret.

Unides Podem ha esgrimit un informe de l'OMS de febrer de 2022 que determina que més de la meitat de les dones embarassades de huit països diferents afirmen haver rebut publicitat de llet artificial d'una indústria que obté 55.000 milions de dòlars en vendes a l'any.

Al mateix temps, l'OMS adverteix de la importància d'aquesta qüestió, assegurant que els succedanis de la llet materna i el tabac són els dos únics productes que compten amb recomanacions internacionals a l'hora d'establir restriccions a les activitats de màrqueting.