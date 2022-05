Puig: "El Consell s'actualitza per a rellançar la Comunitat cap a les transformacions que marcaran aquesta dècada"

Així, ha recalcat que hui comença "un nou temps" perquè, "encara que hi ha una continuïtat, el context ha canviat i el Consell canvia amb ell amb una doble aspiració: propiciar que es visca millor, amb més llibertat, igualtat i fraternitat, i atraure més empreses, turisme de qualitat i talent".

D'aquesta manera, ha recalcat que el Consell "canvia per a aprofundir els tres eixos que conformen la via valenciana, estabilitat, acord i solucions, enfront de la intolerància i als maniqueismes". "Canviem -ha recalcat- per a més eficients en la creació de treball, en l'enfortiment de l'Estat del Benestar i en la sostenibilitat justa".

En eixe sentit, ha citat l'economista britànic John Keynes, qui va sostindre: 'Quan els fets canvien, jo canvie d'opinió', per a justificar la reforma del Consell ja que aquest nou context requereix actualitzar el projecte centrat en la reparació, la reconstrucció i el renaixement que van iniciar en 2015.

Puig ha destacat que, per primera vegada, hi ha un Consell amb més dones que homes després de huit segles de la història del Regne -en els 104 personatges de les pintures que representen als tres braços del Saló de Corts només hi ha una dona amagada- i, sobre aquest tema, ha recalcat que, d'aquesta manera, es llança un missatge simbòlic per a "acabar definitivament amb totes les discriminacions" i passar "de la igualtat teòrica a la real" perquè, ha subratllat, "sense igualtat no es pot avançar".

Així, ha apuntat que els reptes de la societat del segle XXI són "la igualtat entre home i dones, la superació de la desigualtat social i el respecte al planeta" amb un canvi energètic que portarà més ocupació i riquesa. "No hi haurà futur ni progrés sense planeta, com tampoc hi haurà planeta sense treball ni ocupació", ha recalcat.

NOUS VALORS

Per açò, ha destacat els valors que aporten les noves cares del Consell per a encarar un any decisiu. Així, del nou titular d'Hisenda, Aracadi España, ha ressaltat la seua visió de conjunt d'un economista "imprescindible" per a posar la Hisenda al servici de la transformació econòmica i aprofitar cada euro del Fons de la UE.

De la nova consellera d'Educació, Raquel Tamarit, ha ressaltat que la seua pedagogia serà essencial, sobretot, per a propulsar els nous reptes educatius, culturals i esportius i especialment una nova Formació Professional.

Així mateix, sobre el nou conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha ressaltat que la seua arribada servirà per a modernitzar la sanitat valenciana pospandemia des de la seua triple faceta de metge, investigador i professor, i ha assenyalat que el seu nomenament és un reconeixement "a l'enorme treball" dels sanitaris durant la crisi covid.

De Rebeca Torró ha elogiat que assumeix la cartera de Territori amb l'aval d'una gestió "determinant" aquesta legislatura per localitzar material sanitari en pandèmia i amb la consecució de la gigafactoria a Sagunt.

Finalment, de Josefina Bueno, que estarà al capdavant d'Innovació i Universitats, ha ressaltat la seua trajectòria per la seua terra d'Alacant, la igualtat de les dones i la diversitat cultural. "Tots ells constituïxen un perfil de gestió solvent i experimentat que se sumisca a tots els consellers per a treballar pel progrés del poble valencià", ha recalcat.

AGRAÏMENTS DE COMIAT

Així mateix, també ha tingut paraules d'agraïment per als quatre consellers ixents. En aquest sentit, ha assenyalat que "a Vicent Soler el país dels valencians li deu molt", i "així quedarà en la història", per haver prioritzat abans de res les necessitats de la ciutadania, com va prometre quan va accedir al càrrec al capdavant d'Hisenda.

De Vicent Marzà, també ha ressaltat el compliment del compromís de "avançar en un país culte, just, que reduïra les desigualtats i prestigiara el valencià", així com la seua "valentia" i la seua capacitat per a aconseguir transformació consensuada de l'Educació com a "conseller de tots".

Sobre Ana Barceló, ha indicat que "quan va prometre el càrrec, va fixar, com a prioritat, recuperar per a la sanitat pública tot allò que s'hi havia privatitzat, i ho ha fet amb diàleg i determinació", i ha agregat que se la recordarà "per ser el rostre seré de la gestió de la pandèmia, la gestora del moment més difícil i la coordinadora d'una vacunació modèlica".

Així mateix, de Carolina Pascual ha subratllat que va assumir el seu càrrec amb l'ambició de fer d'Alacant la capital de la innovació i ha aconseguit convertir-la en el "cluster innovador de la nova Comunitat Valenciana".