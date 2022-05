Puig respondrà a preguntes sobre l'eficiència del Consell, la imatge de la política, els drets LGTB i la corrupció

Des de l'oposició, la síndica del PP, Mª José Catalá, interrogarà al líder socialista sobre si creu que "el seu govern està defenent amb eficiència els interessos i drets dels valencians".

Ruth Merino (Cs) interpel·larà a Puig sobre què es pot fer per a "millorar la imatge que té la ciutadania de la política i les institucions".

De Vox, Ana Vega centrarà la seua pregunta al cap del Consell en si considera que l'"estat de salut" del Botànic està afectant al benestar dels valencians.

Entre els socis de govern, Papi Robles (Compromís) qüestionarà pel full de ruta de la Generalitat per a seguir defenent els drets de les persones LGTBI i la resta de drets i llibertats dels valencians.

I la síndica d'UP, Pilar Lima, s'interessarà per com seguir combatent la "xacra" de la corrupció, que "alimenta la desconfiança en la política i desprestigia les institucions", després de set anys de "tolerància zero" en el Botànic i ara que "continua eixint a la llum informació sobre les xarxes clientelars teixides sota governs del PPCV".