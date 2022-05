UGT i CCOO acampen davant l'edifici principal de Correus a València contra l'"abandó" del servici públic postal

20M EP

UGT i CCOO han convocat per a aquest dilluns una acampada davant l'edifici principal de Correus a València, a la Plaça de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, per a denunciar el "abandó" del servici postal públic i el seu "desballestament". Els sindicats han assenyalat, en un comunicat, que "ha vist retallat el seu finançament un 50% en els últims anys amb el consegüent perjuí per a la ciutadania".