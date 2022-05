El festival Mar de Sons confirma l'actuació d'India Martínez el 2 de juliol

El festival Mar de Sons, que se celebrarà a Benicàssim els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, ha anunciat l'actuació de la cantant cordovesa India Martínez, una de les principals veus d'Espanya que destaca per les seues cançons plenes de sentiments. La seua actuació serà el dissabte 2 de juliol al costat de la resta d'artistes programats per a eixe dia.

India Martínez es va iniciar en el món de la música a través del flamenc i després va vindre el pop. Malgrat la seua joventut, l'India és ja una veterana de la música espanyola, que compta amb huit àlbums, diversos discos d'or i platí i el reconeixement en els premis més prestigiosos, incloses diverses nominacions en els Grammy Llatins.

ARTISTES DE LA PRÒXIMA EDICIÓ

Amb la incorporació d'India Martínez, Mar Sons reforça encara més el seu cartell per a l'edició d'enguany, que compta amb artistes com Sebastián Yatra, que inaugurarà la trobada el dijous 30 de juny, Melendi i Coque Malla, que actuaran el divendres 1 de juliol, i Taburete i Maldita Nerea, que encapçalen el cartell de l'últim dia, el dissabte 2 de juliol.

El dijous, a més de Yatra, els assistents a Mar de Sons podran gaudir de la música en directe d'Ana Mena i Juan Magán. Així mateix, per a eixe dia estan previstes les actuacions de Vitala, Adry Bass, Font, Elias Posh i Mr. Qyu.

El divendres, a més de Melendi i Coque Malla, Mar de Sons comptarà amb l'espectacle de Mario Vaquerizo, a més de les actuacions de Cepeda, Varry Brava, Barce, Ardiya, Blackpanda, Valent Bosc, David Villanueva i Paul Treef.

Finalment, el dissabte, a més d'Índia Martínez, estaran les actuacions de Tamboret i Maleïda Nerea. A més inclou els noms de Dj Nano, Pignoise, Bombai, Fonsi Nieto, Sandra Groove, Generació Z, Vitala, Adry Bass, Ernest Dazh i Q Sade.

En total, més de 31 solistes i grups convertiran el recinte de festivals de Benicàssim en una "festa contínua", com ha afirmat el conegut locutor de ràdio musical i presentador de televisió Tony Aguilar, que a més és el director artístic i presentador del festival. Aguilar ha remarcat la gran varietat d'artistes que conformen el cartell d'enguany, que compta amb alguns dels noms més destacats de la música en espanyol, i que es conjuga amb una llarga llista de Djs que amenitzaran amb els seus ritmes els tres dies de festival.

Els assistents a Mar de Sons poden optar per entrades individuals, per a cada dia, en les quals es podran veure a uns deu grups en cada jornada, o per un abonament per a poder gaudir de la totalitat del festival. Per a adquirir les entrades dels diferents dies, o el bo combinat de dos dies o de tres, poden comprar-se en la pàgina