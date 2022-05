El año que viene, crisis

Seguimos para bingo. ¿Han perdido ustedes la capacidad de ahorro? Yo, sí. ¿Les preocupa un mundo en el que salimos de un problema y nos metemos en el siguiente? ¿Creen en el miedo como factor de cambio? ¿Han oído hablar de la crisis que nos espera en el 2023? Mientras discutimos sobre culos, playbacks, dolor menstrual y espionaje, mientras nos peleamos por repetitivos mantras ideológicos, es muy probable que nos acerquemos a un abismo en el que algunos se lo van a jugar todo. Pregunten a su amigo rico. Siempre tienen buena información.

Marc Friedrich es un economista alemán que ha estudiado la quiebra de Argentina y ha anunciado un cambio de era: la del dinero en papel va a dar paso a la de los activos tangibles. Mathias Weik es un experto en empresas internacionales con formación en todo el mundo y ha dirigido un fondo de activos tangibles para proteger el capital de los riesgos. Friedrich y Weik son amigos desde la guardería y en 2019 escribieron el libro El mayor crash de todos los tiempos. Fue el libro más vendido en ese año en Alemania. ¿Han oído hablar de él?

El año 2023, según la tesis del libro, va a traer una crisis económica sin precedentes progresiva y en ráfagas. Las bolsas europeas van a sufrir un colapso con la idea del cambio de modelo productivo como telón de fondo. El libro no contaba con la pandemia ni con la guerra, pero sí que acertó en muchos síntomas que se pueden ver actualmente.

"2023 es un año de elecciones generales, año de promesas y mentiras. Mal año para una crisis"

Debemos estar preparados para ver si estos vaticinios se cumplen. La negación de la crisis será un mantra político que no nos debería sorprender. Miremos los síntomas. La Federación Española de Bancos de Alimentos, siempre a pie de calle, espera un incremento inmediato de la demanda del veinte por ciento. Los diferentes subsidios no dan más de sí. Cada vez hay más gente que no llega. La pobreza energética desapareció del debate y parece que se ha llevado del panorama de los medios de comunicación otras pobrezas. Pero no hablar de ellas no hace que desaparezcan.

Algunas voces anuncian un intento de los gobernantes para reducir el consumo. Será otro síntoma. Habrá una excusa ecológica y un fin económico: intentar no subir los tipos de interés, imprimir menos dinero -se acabó el chollo-, subir impuestos y recortar, esta vez sí, el gasto público. ¿A quién le tocará pagar el pato? 2023 es un año de elecciones generales, año de promesas y mentiras. Mal año para una crisis. Los que mandan estarán pendientes de lo suyo, no de lo nuestro. Agárrense. Hay curva.