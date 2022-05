Hace tres décadas que España no estaba en el medallero de Eurovisión. Y que Europa no sufría una invasión. Y hace mucho tiempo que no sentíamos tan cerca a la Europa que nació de carbón y acero un 9 de mayo de 1950. Sus fundadores la programaron para durar. Y vaya si lo ha hecho. Europa ha votado a Ucrania para que gane el festival y para que resista a Putin, el invasor. Lo que haga falta, como en la crisis y en la pandemia.