"Satisfacción", "internacionalización" y "mucho negocio" en la segunda jornada de Día Mágico by FIMI

Los expositores que han participado en la novena edición de Día Mágico by FIMI han coincidido en el "éxito" que está teniendo la feria, según ha indicado la institución en un comunicado. Se trata de la única feria de moda de comunión y ceremonia dirigida a los profesionales, que vienen al certamen en busca de tendencias y novedades para la próxima temporada.

El director comercial de Creaciones Charo, Antonio García, ha explicado que están recibiendo "mucho comprador internacional". De momento han pasado por el stand potenciales clientes procedentes de Venezuela, de EE. UU, de Irlanda, de Italia y de Puerto Rico", concretado. A esto, la CEO y directora creativa de Amaya Fashion For Kids, Amaya Sánchez, ha añadido que son compradores de calidad. "Hemos hecho un pedido muy interesante a un punto de venta de Miami", ha explicado, al tiempo que decía que abrir el mercado al extranjero es fundamental para crecer.

La internacionalización es clave. Así lo afirmaban desde la marca Varones, que también ha detectado un crecimiento paulatino de comprador internacional. "Estamos notando un mayor interés de países extranjeros por la ceremonia", ha compartido su CEO, Pedro Varón.

Por su parte, Esperanza Bertran, creadora de la firma de complementos que lleva su nombre, ha recalcado que han hecho clientes nuevos y muy potentes. "También hemos conseguido abrirnos mercado en un punto de venta en Malta y otro en Portugal", ha dicho.

Según Feria Valencia, "todos los expositores han coincidido: en la feria se estaba moviendo mucho negocio. De hecho, algunas marcas se han quedado sin hojas de pedido". Es el caso de la marca Varones, cuya directora afirma: "Este año los compradores han venido con ganas de comprar a lo grande".

Los nuevos expositores también se han mostrado satisfechos. Marcas como la de complementos Josephine Luca o las de moda Amabela y Grupo Taberner han asegurado que volverán a participar en Día Mágico by FIMI.

ÚLTIMO DESFILE

En esta segunda jornada se ha celebrado el último desfile de Día Mágico by FIMI. Las marcas participantes (Mon Air, Beatriz Montero, Crisby's, Hortensia Maeso, Amaya y Mercedes de Alba) han vuelto a desfilar ante los compradores nacionales e internacionales, que han podido ver y sentir las nuevas colecciones de estas diseñadoras.

Beatriz Montero, alma de la marca que lleva su nombre, ha maniufestado: "No concibo venir a Día Mágico sin participar en pasarela. Es lo que nos acerca a los clientes, que después de vernos desfilar, nos buscan y nos compran. Es una verdadera pasada".

Lo mismo piensan en Amaya Fashion for Kids, que destaca la teatralidad, la puesta en escena y la expectación. "El desfile no supone un gasto, sino una inversión. Nos sirve para posicionarnos", asegura la CEO de la marca. "Es ese momento en el que muestras todo lo que has hecho. Es, sin duda, una parte esencial en el mundo de la moda", ha finalizado Hortensia Maeso.

Día Mágico by FIMI cerrará mañana sus puertas tras una edición "de éxito", que volverá en 2023 para celebrar su cumpleaños: la décima edición de la feria.