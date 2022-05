El mensaje de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras a Chanel poco antes de salir al escenario de Eurovisión

Tanto Rigoberta Bandini como Tanxugueiras fueron las claras favoritas del público en el pasado Benidorm Fest, pero finalmente fue Chanel quien logró alzarse con la victoria para representar, este sábado, a España en el festival de Eurovisión. Horas antes de la actuación, la artista catalana y el trío gallego han enviado en las redes sociales mensajes de apoyo para la representante española.

"Hoy todas a tope contigo, Chanel", ha escrito Rigoberta Bandini en un tuit que en poco tiempo ya acumula miles de 'me gusta'.

También las pandereteiras gallegas han enviado sus mejores deseos a Chanel Terrero en un vídeo para el programa La red room en el que también participan otras reconocidas artistas nacionales y exrepresentantes de Eurovisión como Rosa López, Barei o Soraya Arnelas.

"Somos Tanxugueiras y queremos desearte muchísima suerte, Chanel, ¡a por todas! Disfruta muchísimo, y ánimo", han comentado Aida, Olaia y Sabela.

Bandini y Tanxugueiras no han sido las únicas artistas del Benidorm Fest que han querido mostrar su respaldo a la candidatura de Chanel.

"Hoy es el día, toda la suerte del mundo a mi compi Chanel en Eurovisión. Pase lo que pase, la mami ha llegado para quedarse", ha escrito Rayden en Twitter junto al hashtag #Chanelazo.

El grupo Unique, Gonzalo Hermida, Sara Deop o Xeinn son otros de los participantes del festival que se han sumado para expresar su apoyo a Chanel y su tema SloMo.

"Si aún no te creen, no te quieren creer, no te toca demostrar más nada, ya todos tus videos y tu dedicación estos meses los hemos visto en cámara lenta. A por todas, Chanel", han escrito Unique en Twitter.

La mami ha llegado para partir Turín y ganar #Eurovision ! 🔥🔥🔥@ChanelTerrero, gracias por devolvernos la ilusión y por tu trabajo de estos meses. Vas a dejar a España en el 🔝 con tu #CHANELAZO.



"Todo mi amor para la mami", ha deseado Sara Deop, mientras que Xeinn ha dado las gracias a Chanel "por devolvernos la ilusión y por tu trabajo de estos meses. Vas a dejar a España en el 'top' con tu #chanelazo".

Varry Brava, por su parte, han compartido el mensaje de Rigoberta Bandini junto a la frase: "¡BeniPower!", en alusión al compañerismo entre los participantes del Benidorm Fest.