Ayuso responde a Irene Montero: "A mí la única regla que me importa es la regla de tres"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este sábado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la medida anunciada por el Gobierno de las bajas por reglas dolorosas.

"La única regla que me importa es la regla de tres, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género y es a lo que me debo, no a estas cuestiones, que creo que no solucionan nada", ha asegurado Ayuso a preguntas de los periodistas.

La mandataria madrileña, que se encontraba este sábado en Santiago de Compostela para asistir a la toma de posesión de Alfonso Rueda como sexto presidente de la Xunta, ha querido restar importancia a la medida anunciada, que convertiría a España en el primer país europeo y de los pocos del mundo en reconocer los permisos menstruales.

A falta de que se cierren todos los flecos y el texto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes 17, Ayuso ha indicado que ella está dedicada "a los problemas reales", "es a lo que me debo", ha remarcado, "y no a estas cuestiones que no solucionan nada".

En este sentido, Ayuso ha querido dar el tema por zanjado y se ha centrado en el acto al que ha ido y ha afirmado que el desembarco de Feijóo en Madrid pudo suponer un "momento agridulce" para los gallegos, pero es "muy especial para todos los españoles" y en breve espera que más todavía.

Bajas por menstruaciones dolorosas

Desde el Ejecutivo han precisado este viernes que las bajas serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes.

Asimismo, la baja no comprenderá un número de días concretos, sino que serán los que necesite cada mujer, han informado las mismas fuentes del Gobierno.

Hasta el momento, las medidas que más se acercan a la propuesta de Igualdad son las adoptadas por pocos ayuntamientos, como el de Girona, que permiten la ausencia laboral durante ocho horas al mes que pueden compensarse más adelante.

También el de Sabadell, donde la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad la propuesta de ERC de crear un permiso de hasta doce días anuales para el personal que trabaja en el consistorio y en las empresas municipales.