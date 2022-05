La Generalitat anima als ajuntaments a seguir elaborant els seus plans de protecció

Bravo ha presentat en Paterna (València), davant representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la convocatòria d'ajudes de 2022 perquè ajuntaments i mancomunitats puguen contractar personal tècnic especialitzat que elabore els seus plans d'emergències o actualitze els que tenen en vigor.

L'augment al mig milió d'euros en aquesta segona edició demostra el "compromís" de la Conselleria amb els municipis de la Comunitat Valenciana perquè estiguen millor protegits enfront de possibles situacions d'emergència, arreplega la Generalitat.

Els consistoris interessats tenen fins al 25 de maig per a sol·licitar les ajudes, amb un màxim de 9.000 euros per municipi. Bravo espera que se supere la xifra d'entitats sol·licitants de l'any passat, quan es van elaborar 365 plans en 233 localitats: "El nostre objectiu és que tots els municipis valencians disposen dels plans territorials d'actuació i siguem una autonomia referent en la protecció a la ciutadania i la salvaguarda de béns naturals i materials".

Ha ressaltat a més el balanç "molt satisfactori" de les actuacions desenvolupades dins de la primera convocatòria d'ajudes en 2021. Gràcies a aquesta partida es van elaborar 365 plans en 233 municipis de la Comunitat, dels quals 275 van ser de nova creació i altres 90 revisions o actualitzacions.

També ha justificat l'augment al mig milió d'euros d'aquesta campanya per a "respondre les expectatives i demandes generades per part dels ajuntaments, que ara estan molt més conscienciats en la necessitat de disposar d'un document de referència que aporte solucions davant qualsevol eventualitat que puga comportar un risc per als seus habitants".

Dels 365 plans desenvolupats durant la campanya de 2021, la majoria (172) són plans territorials municipals on s'identifiquen tots els riscos naturals que poden afectar a un municipi en concret i es valoren els recursos disponibles i necessaris per a fer-los front. La resta són plans municipals per a fer front a riscos específics contra incendis forestals (94), terratrèmols (66) i inundacions (33). Per províncies, 184 municipis de València es van acollir a aquesta línia d'ajudes en 2021, 106 d'Alacant i 75 de Castelló.

"No hi ha millor gestió d'una emergència que estar el millor preparat possible per a afrontar-la, minimitzar els seus danys i, una vegada ha passat, restaurar la normalitat com més prompte millor. Per açò és tan important que els poders públics amb responsabilitats en matèria de protecció civil, i especialment els ajuntaments, compten amb aquests plans específics", ha conclòs Bravo.