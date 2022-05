La Ruta 99 llança la seua app per a acreditar virtualment les visites i augmentar la interactivitat dels usuaris

La Ruta 99 de la Generalitat ofereix més d'un centenar de propostes, entre rutes senderistes i llocs d'interés patrimonial, que estan dinamitzant l'activitat turística i cultural de les localitats de menys de 100 habitants.

Des de Famorca, en la comarca de El Comtat d'Alacant, fins a Herbers, als Ports de Castelló, la Ruta 99, desenvolupada per l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), ha suposat en aquests últims mesos un al·licient per al turisme d'aquests 24 pobles, que cada cap de setmana han aconseguit duplicar els seus visitants, explica l'administració autonòmica en un comunicat.

Segons la directora general d'AVANT, Jeannette Segarra, la Ruta 99, dins de les polítiques de la Generalitat per a lluitar contra la despoblació, "ens està permetent visibilitzar tot el patrimoni natural i històric de les nostres poblacions més xicotetes i reactivar l'economia en aquests territoris".

"L'èxit que ens traslladen els alcaldes i les alcaldesses ens ha fet donar el següent pas i crear una nova aplicació web que permeta al turista tindre a l'abast de la seua mà tot el que necessita per a visitar els municipis sense perdre's detall", afig.

ACREDITACIÓ VIRTUAL

Així, la Ruta 99 ofereix, des d'aquest mes de maig, la 'Acreditació virtual de la Ruta 99', una aplicació que, mitjançant la geolocalització, permet acreditar virtualment les visites a aquestes localitats i fomenta la interactivitat entre els usuaris, generant un fòrum obert a compartir les seues experiències, opinions i recomanacions amb altres persones usuàries.

Fins avui, les visites s'han realitzat amb una acreditació física que se segellava en cada localitat. Amb la intenció de fomentar que els visitants passen més temps en el municipi i coneguen altres racons, del centenar de propostes que inclou la Ruta, la nova aplicació electrònica proposa tres punts geolocalizados en cada municipi, que han de visitar-se per a poder registrar la seua estada, així com un mapa interactiu per a poder moure's pel territori.

Aquesta 'acreditació virtual' de la Ruta 99 inclou així mateix una agenda d'esdeveniments rellevants en aquestes poblacions. En aquest sentit, la directora d'AVANT ha afegit que la Ruta 99 s'ha convertit també en una "ferramenta de dinamització de l'oferta cultural d'eixes localitats" i un esperó perquè els Ajuntaments promoguen activitats conjuntes.

Segarra ha recordat la col·laboració amb l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) per a la creació del programa 'Confluències' que està acostant el treball de la creació contemporània a aquestes localitats. Es tracta de peces creades específicament per a aquests territoris i que ja poden visitar-se en les comarques de Castelló.

L'aplicació de la Ruta 99 funciona a través dels dispositius mòbils sense necessitat de descarregar-la, simplement a través d'un registre personalitzat, segons els gustos i interessos dels usuaris i usuàries.