El Tercer Sector fa seguiment dels fons Next Generation

20M EP

NOTICIA

La taula de diàleg de la Generalitat amb el Tercer Sector, constituïda per a impulsar l'aplicació dels fons del programa Next Generation EU en el marc de l'estratègia valenciana per a la recuperació, s'ha reunit per a fer seguiment dels fons assignats i de les convocatòries en curs.