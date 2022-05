Sálvame se ha empeñado en no dejar a Carmen Borrego tranquila con la boda de su hija. No solo Kiko Hernández avisó de que alguien quería boicotearla, sino que desde Sálvame han filtrado que Rocío Carrasco, invitada a la boda, ha declinado la invitación. Y las teorías han empezado a circular.

Terelu Campos no ha querido callarse y se ha pronunciado, dando su opinión sin reservas. "A mí, como no se me ha dado ninguna explicación, no me parece normal que no vayan ni Rocío ni Fidel. No sé la explicación que habrán dado, pero como a mí no me han contado nada (ni yo he preguntado, ¿eh?)... Insisto que normal no me parece".

"Esto no tiene que parecerle mal a nadie, ¿eh? Yo creo que no es una cuestión de unos sí y otros no. No tiene nada que ver que sea la boda de mi sobrino o de mi hija. Pero normal no me parece", ha insistido Terelu.

Se ha insinuado que Rocío Carrasco podría haber estado dentro de la exclusiva que ha negociado Carmen Borrego por la boda. Pero Terelu ha insistido en que no lo sabe. "Va a ser la primera vez que Rocío falte a una boda o celebración de las Campos", ha querido recalcar Rafa Mora, tratando de sacarle algo más a Terelu.

Pero Terelu se ha mantenido. "No me quita el sueño... pero me sorprende, sobre todo por mi madre. Me sabe mal porque es el primer nieto que se casa".