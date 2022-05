El Palau de la Música i l'Orquestra de València dedicaran un concert a Teresa Berganza

20M EP

NOTICIA

El Palau de la Música de València dedicarà a la mezzosoprano Teresa Berganza el concert d'abonament de Primavera, del pròxim 23 de juny, en el qual l'Orquestra de València, dirigida per Pablo Heras-Casado, interpretarà un programa amb una part lírica protagonitzada per Nancy Fabiola Herrera, amb obres de Matilde Salvador i unes altres, així com la Simfonia nº6 de Piotr Ilich Chaikovski.