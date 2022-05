El Consell convoca una reunió extraordinària per a cessar a Tamarit com a secretària i poder nomenar-la consellera

La convocatòria de la reunió té com a únic ordre del dia el projecte de decret de cessament d'aquest alt càrrec, un pas necessari perquè la secretària autonòmica consuma l'ascens en l'escalafó de l'executiu autonòmic sense incórrer en incompatibilitat, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.

En principi, el fet que no estiga previst cap cessament més d'alt càrrec dona a entendre que la imminent crisi de govern no es traduirà en més ascensos.

Encara que aquesta setmana s'esperava un relleu en els seients socialistes del govern del Botànic, la sorpresa saltava a primera hora del dimecres, quan el titular d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, anunciava la seua renúncia per a centrar-se en la tasca política en el seu partit, Més Compromís, de cara a les eleccions de 2023.

Eixa mateixa vesprada, l'executiva de la formació donava llum verda per unanimitat a la proposta que Raquel Tamarit siga la substituta i prenga possessió com a màxima responsable de la Conselleria després de la ratificació del president.

En els últims dies, Ximo Puig ha sigut preguntat insistentment pels canvis. "Els sabrem quan siga el moment; vaig dir que fins al final d'aquesta setmana no hi hauria res i, per tant, és un procés de tranquil·litat", comentava recentment.

El cap del Consell assegurava no tindre "cap urgència més enllà d'abans del pròxim ple dels Corts", que tindrà lloc el dimecres i dijous 18 i 19 de maig. "Abans de l'acció ha d'haver-hi reflexió", sentenciava.