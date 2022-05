La Cimera Internacional Docent aposta per una digitalització educativa amb factor humà i visió ètica

Així s'ha destacat en una roda de premsa oferida aquest divendres, durant l'última jornada de la reunió internacional. En ella han comparegut el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana; la presidenta d'Education International, Susan Hopgood, i el director d'Education and Skills de l'OCDE, Andreas Schleicher.

Aquest últim ha comentat que un dels temes que s'han posat sobre la taula ha sigut el pes de la digitalització en l'educació. En aquest sentit, ha apuntat, "ens donem compte que els professors no poden ser simples usuaris, sinó cada vegada més dissenyadors de solucions tecnològiques, sense perdre tampoc de vista el paper de l'alumnat com a agent creador de la tecnologia".

Sobre la formació digital, Schleicher ha manifestat que "Espanya durant la pandèmia, potser per necessitat, ha sigut un líder en l'ús de la tecnologia". "Es tracta de veure com podem empoderar als docents i als alumnes a través de la digitalització", ha resumit.

Preguntat per si s'ha abordat en la reunió la bretxa digital en el nostre país durant el confinament, Alejandro Tiana ha apuntat, "des del punt de vista personal", que a Espanya "som molt exigents i crítics i està bé", però estats amb sistemes educatius que es tenen en gran consideració han tingut els mateix problemes o fins i tot majors.

"La pandèmia ens ha obligat a actuar, ja ho estàvem fent, però ens ha posat davant les deficiències que encara teníem i els països hem reaccionat ràpidament", ha asseverat.

En un altre ordre de coses, el director d'Education and Skills de l'OCDE també ha ressaltat el paper d'Espanya en la inclusió, ja que aquest país "és el que més èxit ha tingut a reduir les taxes d'abandó escolar, tot i que encara hi ha molt camí per recórrer", ha advertit.

En aquest punt, Andreas Schleicher ha subratllat que abans es parlava de narratives de la integració, mentre que ara ja es fa de "la diferència entenent-la, no com un problema, sinó com a part de la solució".

Finalment, ha animat a entendre una educació en sostenibilitat, no únicament des del punt de vista mediambiental, sinó també per a crear societats democràtiques cohesionades pel bé de tots" i "resilients".

En la seua intervenció, Susan Hopgood ha considerat que la pandèmia ha constatat que "quan els professors se senten en comunitats escolars fortes hi ha resiliència". "Hem vist exemples arreu del món on ha funcionat molt bé, Espanya ha sigut un d'ells", ha afirmat.

"AUGMENT DE L'ANSIETAT"

A més de la covid, la representant s'ha referit a altres desafiaments actuals, com el canvi climàtic o la guerra a Ucraïna. Malgrat aquest context i tot i el fet que han comprovat que s'ha produït "un augment de l'ansietat", ha instat a "educar en l'esperança i no en la por". "Professors i alumnes han de veure que tenim confiança en ells, cal inculcar optimisme", ha incidit.

Sota el lema 'Avançant després de la pandèmia: Governs i sindicats docents treballant junts per a no deixar a ningú arrere', la cimera ha arribat a Espanya després que fóra suspesa l'edició de 2020, que anava a celebrar-se també en la capital del Turia, a causa de la crisi del Covid-19.

Les delegacions oficials que han acudit són les d'Estònia, Dinamarca, Suïssa, República Txeca, Lituània, Hongria, Suècia, Noruega, Portugal, Finlàndia, Letònia, Singapur, el Regne Unit, Macedònia del Nord i els Estats Units, a més d'Espanya.