La FRAVM critica el pago de la Comunidad a Encasa Cibeles y alerta de un posible "fraude"

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha criticado este viernes el precio que ha resuelto abonar la Comunidad de Madrid a la firma Encasa Cibeles por la restitución de 1.721 de los casi 3.000 pisos que le vendió en 2013, una entrega que se produjo después de que los tribunales anularan la enajenación.

Según ha adelantado 20minutos, la Comunidad ha llevado a cabo una valoración de los inmuebles, de los que tiene la propiedad desde septiembre de 2021, y ha determinado que abonará a la empresa inmobiliaria, vinculada al fondo Goldman Sachs, 107 millones de euros.

Es una valoración se ha hecho de modo "objetivo", justificaron desde el Ejecutivo autonómico. Estas fuentes detallaron que se ha tenido en cuenta "el precio de escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses" y que se trata de una cuantía avalada por la Abogacía General de la Comunidad.

"La Comunidad de Madrid se dispone a pagar lo mismo que el fondo buitre pagó en 2013 en la operación de venta que han anulado los tribunales", ha criticado la FRAVM. "No se tienen en cuenta los beneficios obtenidos por la empresa por la venta a terceros de las 1.214 viviendas restantes y los alquileres de los últimos 8 años", han agregado.

"¿Estamos ante un nuevo fraude similar al de los bochornosos casos de las mascarillas? ¿Por qué el Gobierno de Ayuso se dispone a regalar a Encasa Cibeles 107 millones de euros de las arcas públicas a cambio de recuperar una parte de los pisos que malvendió al fondo buitre?", se ha preguntado en un comunicado la federación de asociaciones vecinales.

Desde la FRAVM han asegurado que si el Gobierno regional devuelve a Encasa Cibeles 107 millones "le pagará lo mismo que le cobró en su día, unos 62.000 euros por vivienda, pero sin contar todo lo que ha ganado en estos ochos largos años". "Estamos ante un posible fraude, ante un nuevo quebranto patrimonial que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) no ha contado pero que vamos a pagar todos y todas", ha alertado Quique Villalobos, presidente de la FRAVM.

Villalobos también ha denunciado que la AVS no está atendiendo a unas 260 familias que vivían en los pisos que fueron devueltos por Encasa. "Muchas otras aún no han firmado los papeles de regularización de sus alquileres y a otras tantas aún no se les ha concedido la reducción del alquiler a la que tienen derecho", ha denunciado el representante vecinal, que ha asegurado que hay "cientos de incidencias" con estos inmuebles.