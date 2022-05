El Gobierno acuerda reconocer la baja por menstruaciones dolorosas: serán asumidas por la Seguridad Social y no por las empresas

La negociación ha sido complicada, pero finalmente hay acuerdo. El Gobierno incluirá en la futura ley del aborto la baja por menstruaciones dolorosas e incapacitantes, según confirman fuentes del Ejecutivo a 20minutos.

Además, estas serán asumidas por completo por la Seguridad Social y no por las empresas, para paliar así con la "discriminación" laboral que se temía que pudiera suponer para las mujeres el reconocimiento de esta baja concreta.

El acuerdo, alcanzado 'in extremis' entre el Ministerio de Igualdad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a tres días de que previsiblemente el Consejo de Ministros de luz verde a la nueva ley de salud sexual y reproductiva, no exigirá un mínimo cotizado -requisito que sí se contempla en otras incapacidades temporales comunes- ni tampoco habrá días mínimos o máximos de baja. Es decir, no será de tres a cinco días, como se venía anunciando, sino que se extenderá "en función de lo que necesite cada mujer", explican las mismas fuentes.

"Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos", ha celebrado la titular de Igualdad, Irene Montero, en Twitter.

Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos. — Irene Montero (@IreneMontero) May 13, 2022

El acuerdo llega apenas horas después de que el ala socialista del Gobierno se mostrara reticente a reconocer de forma explícita el factor incapacitante que la menstruación supone para muchas mujeres con afecciones como endometriosis u ovarios poliquísticos. El propio ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cuya cartera ha sido la encargada de negociar el reconocimiento de estas bajas, aseguraba este jueves que la medida estaba todavía "en discusión", horas antes de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseverara que el Ejecutivo no iba a impulsar ninguna medida que pueda suponer la "estigmatización" de las mujeres.

A esto último replicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afeando que lo que "estigmatiza" realmente es "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes", y tachando de "profundamente masculinizada" la política laboral actual. También desde Igualdad saltaron en defensa de esta baja especial. Lo hizo en este caso la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien avanzó que si el Estado era el encargado de costear esas bajas, en lugar de las empresas, no se produciría esa temida discriminación laboral a la hora de contratar a mujeres. Y es así como al final ha quedado recogido en la futura norma.

¿Estás de acuerdo con el permiso de tres días por fuertes dolores menstruales que podría incluir la ley del aborto? Sí No No tengo opinión al respecto.

Más información en breve...