¿Qué hace la Comunidad con los 1.721 pisos que le devolvió Encasa Cibeles? Reformas, bajadas de alquiler, contratos nuevos...

El martes 28 de septiembre de 2021, la Comunidad de Madrid firmó ante notario las escrituras que la acreditaban como nueva propietaria de 1.721 pisos en diferentes localidades de la región. Se trataba de parte de los casi 3.000 inmuebles que la propia Administración había vendido en 2013 a través del Ivima a la firma Encasa Cibeles, propiedad del fondo Goldman Sachs. Los tribunales declararon nula esa enajenación y obligó a que las viviendas fueran reintegradas al patrimonio de la Comunidad.

En par de semanas se cumplirán ocho meses de la devolución, un tiempo en el que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) ha asumido la gestión de los pisos, en su día adscritos al Plan Joven para incentivar la emancipación de los madrileños, y se ha encontrado con todo tipo de casos.

El grueso de los 1.721 inmuebles devueltos estaban alquilados, por lo que la Comunidad, como nueva propietaria, tuvo que ponerse en contacto con los que pasaban a ser sus inquilinos. Muchos pisos necesitaban reformas de calado, otros reclamaban una puesta al día para ponerlos en el mercado y hasta 265 estaban vacíos.

"A partir de la recepción de las viviendas, los profesionales del área de vivienda social atendieron a todas las familias e hicieron un inventario para ver la situación global de los inmuebles", explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de la que depende la AVS. Como pronto se advirtió que la tarea iba a ser muy farragosa y se iba a alargar en el tiempo, se optó por la creación de oficina de atención para las familias que ya estaban viviendo en los inmuebles.

Desde este organismo se han realizado en los últimos meses 1.448 llamadas y se han enviado 1.221 correos para atender a 968 titulares de viviendas, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional.

"Las preguntas más frecuentes estaban relacionadas con pagos de servicios básicos y rentas", explican desde el departamento que dirige Paloma Martín. Hasta 269 inquilinos de los pisos que devolvió Encasa Cibeles solicitaron a la Comunidad una reducción del alquiler que les venía cobrando la firma inmobiliaria por un empeoramiento de su situación económica.

De estas peticiones se estimaron favorablemente 156, con reducciones del alquiler que han llegado al 90% del alquiler, según la AVS. Otras 57 se han denegado porque las personas que las habían pedido superaban los ingresos mínimos establecidos, de acuerdo con las mismas fuentes, y el resto se encuentra en fase de estudio.

Más de 300 reformas y puertas 'antiocupas'

El estudio que llevaron a cabo los técnicos de la AVS también arrojó otros datos, como que entre las 1.721 viviendas devueltas había 265 vacías y 319 que necesitaban reparaciones de diferente intensidad. La mayoría de las reformas que se tienen que acometer ya están en marcha de algún modo.

La Comunidad ya ha presupuestado el arreglo de 224 pisos, operaciones que oscilarán, de media por vivienda, entre 2.000 y 6.000 euros. Un centenar de obras menores, como limpieza, pintado de paredes y techos y adaptaciones de la red eléctrica, ya se han completado en un centenar de viviendas que ya se han adjudicado o están disponibles para hacerlo.

Desde finales de septiembre de 2021, la AVS ha firmado nuevos contratos con 36 familias para que vayan a vivir a alguno de los inmuebles que fueron vendidos a Encasa Cibeles y 98 más están en proceso de entrega.

Previsiblemente, el mismo camino seguirán los pisos que siguen vacíos. Cuando se produjo el reintegro al patrimonio público había 265 inmuebles en esta situación, pero ahora son menos porque se han realizado algunas rehabilitaciones.

El fondo de inversión que compró las viviendas tenía instaladas puertas 'antiocupas' y alarmas para evitar entradas ilegítimas y la Comunidad decidió continuar con estos sistemas de seguridad. "Permanecen instaladas y en uso un total de 189 puertas y 62 alarmas", explican desde la Consejería de Medio Ambiente, fuentes que aseguran que el Gobierno regional sigue contemplando su arreglo para que puedan ser asignadas a nuevos inquilinos en situaciones vulnerables.

Se prevé, no obstante, que las puertas y alarmas permanezcan instaladas, al menos, hasta finales del próximo de septiembre porque la Comunidad acaba de renovar hasta esa fecha el contrato con la empresa instaladora, al que se han destinado 136.245,54 euros (IVA incluido).

La Comunidad pagará 107 millones a Encasa

De forma paralela a la atención de las familias inquilinas y a la rehabilitación, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha realizado una valoración económica de los 1.721 inmuebles que recibió de Encasa Cibeles. Estas gestiones se han llevado a cabo para cerrar uno de los últimos flecos del proceso de devolución: determinar el dinero que tenía que abonar la Comunidad a la firma inmobiliaria tras recibir los pisos.

Como adelantó 20minutos el pasado viernes, la Abogacía General de la Comunidad ha determinado recientemente que la cantidad que corresponde reintegrar asciende a 107 millones, y así se lo ha comunicado a Encasa Cibeles. El precio se ha calculado de modo "objetivo" teniendo en cuenta "el precio de escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses", defienden desde la Consejería de Medio Ambiente.

Pero organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han criticado la cantidad. "La Comunidad de Madrid se dispone a pagar lo mismo que el fondo buitre pagó en 2013 en la operación de venta que han anulado los tribunales, pero sin tener en cuenta los beneficios obtenidos por la empresa por la venta a terceros de las 1.214 viviendas restantes y los alquileres de los últimos 8 años", lamentó el viernes el organismo que preside Quique Villalobos.

Villalobos, además, denunció que la AVS no está atendiendo a unas 260 familias que vivían en los pisos que fueron devueltos por Encasa. "Muchas otras aún no han firmado los papeles de regularización de sus alquileres y a otras tantas aún no se les ha concedido la reducción del alquiler a la que tienen derecho", lamentó el representante vecinal. "Se les piden cuotas que no pueden pagar, cuotas de comunidad que duplican las de casas de cualquier barrio y así cientos de incidencias con las familias más vulnerables de la región", detalló Villalobos, exigiendo soluciones.