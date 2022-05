Ribó apunta la necessitat que la L10 a Natzaret arribe també al Cabanyal i a la Marina

Ribó ha expressat la seua "satisfacció" per la pròxima engegada de la L10 i ha considerat que aquesta és "una gran notícia" després que aquesta infraestructura haja "estat dormida mentre ha estat un altre govern", del PP, al capdavant de la Generalitat i de la ciutat. "En el moment en el qual va entrar el govern progressista -en 2015- es va despertar, es va començar a treballar i comença a funcionar" en pròxims dies, ha exposat.

El primer edil, que s'ha manifestat d'aquesta manera preguntat per la nova connexió de Metrovalencia durant la seua visita a Bicifest i Ciclosferia, ha declarat que a més de ser "una gran notícia" per a tots els valencians i visitants, l'arrancada d'aquesta nova línia de contribuïx a "la mobilitat sostenible de la ciutat". Així, ha destacat la importància per a la logística urbana, per a la sostenibilitat i per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania l'inici d'aquesta línia de tramvia.

"Connectar un barri com Natzaret amb el barri de Moreres, que està en ple creixement, o la Ciutat de les Arts i les Ciències és alguna cosa molt important per a la ciutat", ha assenyalat el responsable municipal, que ha manifestat li ompli "de satisfacció" parlar de l'engegada de la L10.

"PAS SEGÜENT"

Així mateix, l'alcalde ha considerat convenient avançar i ha apuntat que el "pas següent" deu que la connexió del barri de Natzaret amb el centre urbà arribe més enllà i abast també al barri del Cabanyal i a la Marina.

"Hem de connectar Natzaret amb la Marina i hem de connectar Natzaret amb el Cabanyal. És alguna cosa que estem treballant i que volem treballar ràpidament perquè pensem que és un element fonamental", ha asseverat Ribó.

La Línia 10 de Metrovalencia té una longitud de 5,32 quilòmetres i discorre entre el carrer Alacant i el barri de Natzaret al llarg de huit estacions, tres subterrànies i cinc en superfície. Aquest són Alacant, Russafa, Amado Granell-Montolivet, Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències-Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret.