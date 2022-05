Les obres de l'hospital Clínic de València en paritoris, climatització i alta tecnologia es duran a terme a l'estiu

Entre les més destacades figuren la remodelació de paritoris, la climatització de la UCI de malalties coronàries i de la zona de magatzem i les obres en les estades que albergaran equips d'alta tecnologia dins del pla Inveat, avança la Conselleria de Sanitat.

S'actuarà en tota l'àrea de paritoris, principalment mitjançant l'adequació de revestiments i elements de fusteria. També es realitzarà una adequació del sistema de climatització per a acomodar la temperatura diferenciada en els tres paritoris segons el seu ús i càrrega tèrmica a cada moment. Aquestes actuacions s'han adjudicat per 133.736 euros i un termini d'execució de dos mesos.

La remodelació de la climatització de la zona d'UCI de coronàries és una altra de les obres planificades per als pròxims mesos. Es renovaran les unitats interiors de tractament d'aire amb la dotació de filtres absoluts, la disposició d'una unitat exterior per a boxes, l'adequació de les xarxes de distribució, amb els corresponents sistemes de regulació de pressions en cada àrea, i la incorporació d'un sistema de monitoritzat i control dels principals paràmetres.

A més, s'inclouen els treballs associats d'adequació de la resta d'instal·lacions, com l'elèctrica o els gasos medicinals, al costat de l'obra civil i la fusteria com a substitució de finestres, persianes i renovació de revestiments de sòls, sostres i parets. L'import de licitació és de 353.612 euros i el termini és de tres mesos.

La substitució de la climatització dels soterranis del pavelló matern, inclòs el magatzem, és una altra de les actuacions que està pendent de licitació, per 47.916 euros i un termini d'execució d'un mes. També se substituiran les enfriadoras del pavelló C, amb un pressupost d'adjudicació de 238.430 euros.

Per la seua banda, la incorporació d'un equip d'intervencionisme vascular dins del pla Inveat suposa la necessitat de realitzar obres en la instal·lació que ho acollirà. L'actuació planificada consisteix en canvis de distribució i obra civil, renovació de revestiments i actualització d'instal·lacions per a la implantació d'un angiògraf biplà digital, tot açò per 262.569 euros.

DOS EQUIPS TAC

Dins d'aquest pla d'alta tecnologia, l'Hospital Clínic realitzarà també a l'estiu les obres que albergaran dos equips TAC per 284.400 euros.

Paral·lelament, renovaran la climatització alguns dels principals centres de salut del departament i el centre d'especialitats del Grau. El pressupost per a aquesta actuació ascendeix a 120.000 euros.

Els centres de salut de Xile, Serradora I, Tavernes Blanques, Almàssera, Benimaclet i Centre de salut de Serreria II també renovaran i modernitzaran el seu sistema de climatització per 705.000 euros.