Oltra dona suport a la baixa laboral per la menstruació: "Em pareix important que es comence a parlar d'açò"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la seua opinió sobre la pròxima aprovació en el Congrés de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que contempla la baixa laboral per la menstruació, en considerar que aquesta regulació respectarà el dret a la salut laboral de les dones en casos en què la menstruació vinga per una malaltia d'origen obstètric.

La vicepresidenta ha indicat que cal deixar els tabús de banda: "Es tracta d'un dolor certament invalidant i, per tant, no podem restar visibilitat. L'endometriosi és una malaltia estesa en més del 20% de les dones. Encara no hi ha tractament més enllà de la cirurgia perquè s'ha estudiat poc i genera unes regles molt doloroses. Per tant, si que em pareix bé que a açò se li pose nom", ha dit.

Així mateix, ha avançat que traslladaran al Ministeri d'Igualtat el fet que remeis que es donen a les dones en la menopausa no entren en la Seguretat Social.

"Tot el que suposa visibilitzar afeccions que són únicament de dones i fer aquestes lleis amb perspectives de gènere, ho compartisc com a dona i també com a consellera d'Igualtat", ha conclòs.