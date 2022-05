Un 80% de xiquets afectats per traumatisme cranioencefàlic greu pateix alguna alteració cognitiva, segons experts

Així ho explica la doctora Carolina Colomer, directora mèdica de Vithas Neuro Rehab Human Brain (NeuroRHB). Segons els experts d'aquest grup hospitalari, la neurorehabilitació és "clau" en tots aquests casos ja que, gràcies a la capacitat d'adaptació i de recuperació que mostra el cervell infantil, est pot minimitzar les seqüeles cognitives i motores d'aquest tipus de dany cerebral, ja que estan totalment relacionades la rehabilitació i la plasticitat cerebral.

Des de Vithas recorden aquest divendres, amb motiu del Dia Nacional del Xiquet Hospitalitzat, que els traumatismes cranioencefàlics suposen l'1,3% de les hospitalitzacions de menors de 14 anys a Espanya i assenyalen que el seu índex de recuperació compta amb percentatges elevats, si es realitza un correcte protocol d'actuació.

Segons les últimes dades arreplegades en l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre morbiditat hospitalària, més de 4.400 menors de 14 anys van ser ingressats per una lesió cerebral, dels quals 1.856 va ser per un traumatisme intracraneal i 2.597 per altres traumatismes del cap. De fet, les dades mostren que 789 van ser bebés de menys d'un any, 1.383 xiquets d'1 a 4 anys i 2.281 de 4 a 14 anys.

"El diagnòstic no és un pronòstic, afirma, en un comunicat, la doctora Colomer. "Està sobradament demostrat que l'inici precoç del tractament i una intensitat i durada adequades comporten una major recuperació funcional. I, tot açò, suposa menors índexs de mortalitat, de taxa d'institucionalització i de temps d'estada hospitalària", afig.

El grup sanitari Vithas és "de les poques institucions hospitalàries privades d'Espanya que disposa d'ingrés per a població infantil i compta amb professionals altament especialitzats per a la rehabilitació de xiquets i xiquetes amb un dany cerebral greu en Vithas Vigo; Vithas València Console; Vithas Aguas Vivas i Vithas Sevilla", subratllen.

Es tracta d'instal·lacions en les quals atenen a menors que han aconseguit l'estabilitat clínica però encara precisen de cures mèdiques, que són grans dependents i necessiten adaptació de l'entorn i preparació dels familiars per a ocupar-se d'ells o xiquets que per la seua situació cognitiva, física o conductual és complicat el seu maneig en la llar.