Sheldon Riley, representante de Australia en Eurovisión, relata emocionado lo que sintió cuando vio por primera vez a Conchita Wurst

La segunda semifinal de Festival de Eurovisión 2022 dio el pase para la gran final del 14 de mayo a Australia y Suecia, entre otros. En la rueda de prensa posterior a la clasificación, los representantes de estos dos países se convirtieron en protagonistas por las historias que contaron y la emoción que provocaron.

Al cantante australiano se le planteó la pregunta sobre sus sentimientos de participar en un evento tan inclusivo con el colectivo LGTBI+, algo que no sucede así en Australia. "Me siento muy agradecido por, simplemente, estar aquí y poder hacer lo que hago en frente de países que, al final del día, me miran desde un lugar de amor", contestó Sheldon Riley.

El intérprete de Not the same confesó que ha crecido "en una familia muy reservada y religiosa". Por eso fue tan importante para él la participación de una de las ganadoras más destacadas de Eurovisión. "Recuerdo que, en 2014, vi a Conchita Wurst y me sentí tan enamorado", decía visiblemente emocionado, pues eso cambió su vida porque él se estaba enfrentando a "muchas dificultades para amar lo que Conchita representaba".

Cornelia (Suecia 🇸🇪) se emociona en la rueda de prensa por el cariño, el apoyo y verse en la final de #EurovisionRTVE #Eurovision #Esc2022 #Eurosemi2 https://t.co/mSYgKOvAvp pic.twitter.com/lbEUVKdXqP — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 12, 2022

En cuanto a Cornelia Jakobs, que representa a Suecia, destinó sus palabras a agradecer el enorme aliento con el que se está encontrando en estos meses. "Estoy tan feliz de este apoyo que estoy recibiendo de estos preciosos países, no me lo puedo imaginar", confesaba.

Esa emoción está motivada porque hace poco ella era totalmente desconocida hasta en su propio país. "He sido una artista indie durante muchos años y esto significa mucho para mí, no puedo expresarlo con palabras", añadía Jakobs, que acabó su intervención en un mar de lágrimas.