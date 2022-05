Arranquen les jornades del Dia del Comerç Just a Elda, Oriola, Castelló, Port de Sagunt, València i Alacant

Les jornades festives, amb mercats de venda de productes de comerç just, activitats i tallers infantils, exposicions, exhibicions de cultura urbana i concerts, estan organitzades per 42 ONGD i entitats socials de la Comunitat Valenciana.

Aquestes entitats volen cridar l'atenció sobre com les successives crisis que estem vivint disparen les desigualtats ja existents entre països i entre persones. També pretenen fer una crida a la ciutadania i a la classe política perquè recolzen models com el del comerç just, que garanteix el respecte al medi ambient i als drets humans, socials, laborals de les persones que produeixen allò que consumim.

Les celebracions arranquen a Elda i Oriola aquest divendres i dissabte i seguiran a Castelló dissabte que ve 21 (plaça Huerto Sogueros), en Port de Sagunt el dissabte 28, a València el diumenge 29 (plaça de l'Ajuntament) i a Alacant el diumenge 5 de juny (avinguda de l'Estació).

En aquesta edició, els esdeveniments en les tres capitals valencianes tindran una presència important de la cultura urbana, al fil de la campanya #YoSumo, llançada per la Coordinadora Valenciana d'ONGD per a sensibilitzar a la gent jove sobre l'impacte que té el consum desaforat en la vida de les persones i el planeta i la necessitat d'adoptar hàbits de consum responsable.

TALLERS DE PARKOUR I EXHIBICIONS DE FREESTYLE

Entre les activitats previstes destaquen els tallers de 'parkour' i rap a Valencià i les actuacions de Hijas de la Cumbia i Malparlat a Castelló, així com les demos de 'breakdance', l'exhibició de 'freestyle' i el concert de MC Tanaka a València i les actuacions de Batucada Associació DANAE i MC Tanaka que repeteix a Alacant.

En tots els esdeveniments hi haurà activitats i tallers infantils (contacontes, manualitats, jocs tradicionals) i llocs de venda de productes de comerç just, principalment d'alimentació, moda, accessoris, artesanies i articles de decoració, tots amb els segells internacionals (Fairtrade, entre uns altres) que certifiquen que en la seua producció no s'ha utilitzat mà d'obra infantil, es pagat un preu just a les comunitats productores, s'ha respectat el medi ambient i s'ha garantit la igualtat entre dones i homes.

"Aquesta és una de les millors ferramentes que tenim perquè totes les persones puguem gaudir dels mateixos drets i oportunitats. No podem mirar per a un altre costat i seguir ignorant que gran part d'allò que comprem està produït per empreses del nord en països empobrits en els quals vulneren els drets fonamentals de les persones. L'escalvitud i l'explotació laboral infantil està molt estesa en les plantacions dels principals països productors de cacau, tots ells africans, i la indústria de la moda d'usar i tirar es basa en el treball de milions de dones en condicions lamentables, principalment a Àsia. Per açò hem de prendre consciència i recolzar el comerç just", afirma Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.

El manifest que es llegirà en cada celebració recorda que per cada deu hòmens que treballen en una ocupació formal, només sis dones estan emprades, encara que les càrregues de treball en l'economia informal de les dones són molt majors que la dels hòmens. A més, quan tenen una ocupació formal, elles guanyen un 23% menys que els hòmens. "Aquesta realitat no canviarà sola: si no hi ha compromisos ferms, es calcula que es tardaran 217 anys a aconseguir la igualtat salarial".