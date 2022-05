L'IVI registra un augment del 20% de tractaments a dones sense parella en els últims dos anys

En els últims cinc anys, un 15% dels pacients d'IVI han sigut mares solteres per elecció pròpia. En concret, en 2021, una de cada cinc dones ja representaven aquest perfil de pacient.

Només en l'últim lustre, IVI ha experimentat un increment del 66% en el nombre de tractaments a dones sense parella. "Es tracta d'una realitat cada vegada més freqüent entre dones que tenen molt clar que volen formar una família i no volen esperar el moment perfecte ni dependre d'una parella per a açò", ha afirmat el doctor Ernesto Bosch, director d'IVI València.

I ha afegit: "Per a fer-nos una idea d'aquest escenari, en 2017, en IVI, les dones que optaven per ser mares soles representaven ja quasi un 12%, xifra que l'any passat va augmentar fins a un 20% del total de tractaments realitzats en les nostres clíniques d'Espanya (entre dones soles, homosexuals i parelles heterosexuals)". En el cas concret de València, en els dos últims anys, aquest increment en el nombre de tractaments a dones que decideixen ser mares soles ha sigut del 20%.

Depenent del perfil i historial mèdic de cada pacient, una dona que decideix afrontar la maternitat en solitari pot aconseguir-ho mitjançant diferents tècniques de reproducció assistida: des de la inseminació artificial i fecundació in vitro amb semen de donant, fins a la donació de tots dos gàmetes (semen i òvuls) o la transferència de preembrions donats per altres parelles.

"La nostra experiència ens mostra a dones que tenen clar que la maternitat no té per què dependre necessàriament de disposar d'una parella i venen amb la decisió presa: res ni ningú frena el seu desig de ser mares. Volen saber què possibilitats tenen per a aconseguir-ho i quins tractaments personalitzats oferim, ja que moltes d'elles acudeixen passats els 35 anys, quan la fertilitat descendeix notablement", ha explicat el doctor Bosch.

Quant al perfil de pacient que inicia aquest procés, sol ser una dona d'entre 35 i 40 anys que ha aconseguit una estabilitat en el plànol laboral i financer i amb una maduresa emocional que li porta a prendre amb fermesa la decisió de formar la seua família d'aquesta manera. Són dones que han aconseguit els seus principals objectius vitals, però tenen pendent un dels més importants per a elles: la maternitat.

Analitzant geogràficament les dades d'IVI, les tres ciutats amb major increment de tractaments a dones sense parella són Eivissa, Màlaga i Almeria. Aquest venen seguides per Mallorca, Las Palmas, Vigo, Madrid i València.