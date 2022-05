Mar de Sons llança amb l'UJI una nova edició del seu concurs per a promocionar el talent musical dels joves

El festival Mar de Sons i el Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castelló s'han unit una vegada més per a engegar el concurs Mar de Sons Talent, amb el qual oferir una oportunitat única als artistes més joves de Castelló i poder actuar en aquest esdeveniment musical de primer ordre, i que l'any passat va guanyar el grup castellonenc Generación Z.

En l'edició de 2022, tots els estudiants de l'UJI, que compta amb més de 14.000, poden participar en el concurs Mar de Sons Talent, el guanyador del qual podrà actuar com teloner en un dels concerts del festival. Així ho han acordat el CEO de Music is the Answer (MITA), empresa promotora del festival, Javier Sánchez, i la portaveu en funcions del Consell de l'Estudiantat, Andrea González.

"El festival ha organitzat, per tercer any consecutiu, el Mar de Sons Talent amb l'objectiu de donar visibilitat, a través de totes les seues ferramentes de comunicació i posada en escena, als nostres artistes locals, que per circumstàncies geogràfiques tenen molt més complicat fer-se un lloc en el món de la música", ha indicat Sánchez.

Per la seua banda, González ha agraït el suport del Mar de Sons als estudiants de l'UJI, un col·lectiu -ha dit- en el qual hi ha molts grups i solistes que estan començant i per als quals aquest concurs, solament per participar, "pot ser ja una oportunitat de promoció única, doncs servirà per a mostrar el bon fer dels músics i cantants que formen part de l'UJI".

Per a poder participar en el concurs de Mar de Sons Talent només es necessari que almenys un dels integrants del grup siga estudiant de la Universitat Jaume I, o que haja tancat el seu expedient durant el curs acadèmic anterior, i tindre un repertori mínim de 20 minuts.

TERMINI

El CEO de MITA ha explicat que el termini d'entrega de maquetes per a poder participar estarà obert fins al pròxim dia 22 de maig a través de l'enllaç que s'ha habilitat en