L'UJI incorpora en el campus màquines que recompensen per reciclar llandes i botelles de plàstic de begudes

Els estudiants i la resta de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I obtindran a partir d'aquest divendres recompenses cada vegada que reciclen les seues llandes i botelles de plàstic de begudes. Açò és possible gràcies a l'aposta de la Universitat per RECICLOS, el sistema de devolució i recompensa (SDR) desenvolupat per Ecoembes, l'organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d'envasos en tot el país.

En concret, en el campus del Riu Sec s'han instal·lat tres màquines RECICLOS situades a l'edifici d'Espaitec 2, l'edifici d'Investigació 1 i el vestíbul de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i en breu està prevista la instal·lació d'altres tres en les facultats de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Ciències Humanes i Socials i Ciències de la Salut.

L'objectiu és que els membres de la comunitat universitària puguen reciclar les seues llandes i botelles de plàstic de begudes i obtindre recompenses en fer-ho, i a més oferir-los la possibilitat de donar els seus punts per a ajudar a crear el Bosc RECICLOS, i reforestar i recuperar una zona degradada. Així, a més de facilitar la circularitat de les llandes i botelles de plàstic de begudes, que tornen a convertir-se en nous envasos o productes després del seu reciclatge, també es podrà col·laborar per a crear un espai verd natural.

El comissionat de la rectora per a la Nova Normalitat, Vicent Cervera, ha afirmat que "aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de sostenibilitat i de l'Agenda 2030 de la Universitat i, en concret, de l'aposta per reduir el consum de plàstic". En aquest sentit, Cervera ha assenyalat que amb la instal·lació d'aquestes màquines es pretén avançar en la sensibilització sobre el reciclatge, l'economia circular i la necessitat de reduir els residus.

Per la seua banda, Nieves Rey, directora de Comunicació i Màrqueting d'Ecoembes, ha assenyalat que "és molt important que hi haja conscienciació i compromís ciutadà amb el medi ambient des de tots els àmbits possibles, i la universitat és el lloc perfecte per a fomentar pràctiques ambientalment responsables que, ara a més amb RECICLOS repercuteixen en aquells que més ho necessiten".

FUNCIONAMENT

Per a fer ús d'aquestes màquines, els ciutadans solament han de descarregar-se l'app gratuïta RECICLOS, depositar totes les seues llandes i botelles de plàstic en la màquina i, en acabar, escanejar el QR que mostrarà.

En fer-ho, obtindran punts, denominats RECICLOS, que podran canviar per les diferents recompenses disponibles, com és, en el cas de la Universitat Jaume I, ajudar a crear el Bosc RECICLOS, reforestando i recuperant una zona degradada. Aquests punts tindran un límit setmanal amb la finalitat de que els ciutadans no solament reciclen més i millor els seus envasos, sinó que consumen de manera responsable.

Ecoembes és l'organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, les llandes i els briks -contenidor groc- i els envasos de cartó i paper -contenidor blau- a Espanya.