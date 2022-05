Oltra dona per "resolta" la polèmica amb Bravo i assegura sentir el suport del seu partit i del Consell

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Govern valencià, en ser preguntada per les declaracions que va fer ahir Bravo en les quals assegurava que no enviava cap missatge a la vicepresidenta després d'indicar el dia anterior que ella es plantejaria dimitir si estiguera en la seua situació -possible imputació pel suposat encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada-. Bravo també va denunciar ahir haver rebut crítiques "amb biaixos masclistes".

Sobre aquest tema, Oltra ha manifestat: "Bravo s'ha desdit del que va comentar en la ràdio i assumpte resolt". I preguntada per si posaria a Bravo com a exemple de lleialtat institucional, ha respost: "Posaria molts exemples de lleialtat institucional però no tinc la necessitat de fer-ho".

Així mateix, interpel·lada per si té constància dels ataques masclistes que hauria rebut la consellera de Justícia arran de les seues manifestacions, ha dit que no. "No hem parlat d'açò", ha asseverat.

I sobre la seua situació personal després de la causa judicial oberta, ha afirmat sentir el suport tant pel seu partit com pel Consell i ha assenyalat que "no hi ha incògnites" sobre aquest tema: "Com no hi ha incògnites sobre la professionalitat de les persones que treballen en la Conselleria d'Igualtat ni un altre tipus d'incògnites, estan buidades totes les qüestions plantejades", ha insistit.