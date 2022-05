Oltra todavía no sabe los cambios de Puig en el Consell y los enmarca en la "normalidad y estabilidad"

Oltra, en su comparecencia semanal tras el pleno de gobierno, ha explicado que ha hablado con Puig y le ha transmitido que "su voluntad es que sea mañana" cuando anuncie los cambios, aunque ha remarcado que "si es pasado mañana tampoco pasa nada". "A veces, estos 'tetris' no son fáciles", ha ilustrado tras recordar que son cambios fruto de la salida de Manolo Mata de sus cargos en el PSPV.

De momento, ha señalado que desconoce los cambios más allá de la "certeza" de la salida del conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que anunció él esta semana para centrarse en su partido, y de su relevo por la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, después de que lo ratificara la ejecutiva de Compromís.

A partir de ahí, Oltra ha vuelto a descartar que la coalición de la que es coportavoz tenga previstos más cambios de consellers y ha recordado que ya trasladó a Puig la salida de Marzà y su relevo por Tamarit para que "lo incluyera en el cambio global" de gobierno. "Si pensara que es insuficiente, habría hecho otro movimiento (...) Suelo hacer lo que creo", ha subrayado, y ha resaltado que los representantes de Compromís trabajan con "impulso".

Tampoco ha querido especular sobre "las personas que entran y salen" y que dependen de Puig, también líder del PSPV. "No voy a pronunciarme sobre una gestión que todavía no se ha producido", ha insistido, y ha añadido que "el 'president' debe mesurar sus tiempos y su manera de hacer" y ella ya se guardará de opinar.

"SON LOS TIEMPOS DEL 'PRESIDENT'"

Sobre si se lo esperaba el viernes pasado, ha expuesto que Puig le transmitió su intención de remodelar el Consell antes de su comparecencia, con lo que no fue "algo inesperado" ni le sorprendió. "No sabía cuándo lo iba a hacer público, son los tiempos del 'president'", ha constatado. Además, preguntada por cómo valora esta semana de incerteza, ha zanjado: "A mí me parece todo bien".

Respecto a las críticas de la oposición, que ve esta crisis de gobierno como un fin de etapa, la vicepresidenta ha rebatido que PP, Cs y Vox deben "preocuparse por su ciclo". "Que no sufran, que en el Consell ya vamos nosotros organizándonos", ha aseverado, remarcando que "cada uno tiene su ritmo" y que ya se cambió la vicepresidencia segunda hace unos meses con la salida de Rubén Martínez Dalmau.

Y en cuanto a la despedida de Marzà, su compañera de coalición ha destacado que ha recibido un "caluroso aplauso" en su último pleno del Consell "por parte de todos". "Nos hemos abrazado un poco más de la cuenta", ha reconocido.

De cara al futuro, ha defendido que el último año de Botànic II se debe centrar en la reconstrucción económica y "anímica" porque "la gente tiene ganas de salir del túnel", sobre todo los jóvenes, y "queda mucho trabajo por hacer". "Es hora de levantarse, arrimar el hombro y tirar adelante", ha proclamado, y se ha despedido deseando a los periodistas "un buen fin de semana" y bromeando con que "tengan el teléfono cerca por si llama el 'president'".