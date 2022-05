Ashley Judd cuenta desconsolada cómo encontró a su madre, Naomi, después de que se quitara la vida con un arma de fuego

La actriz Ashley Judd sufrió el pasado 30 de abril la terrible pérdida de su madre, la cantante Country Naomi Judd, que se quitó la vida en su granja de Tennessee. No ha sido hasta ahora cuando Judd ha sido capaz de hablar de esa traumático suceso.

Un día antes de ser incluida en el Salón de la Fama de la Música Country y después de luchar contra problemas de salud mental, Naomi Judd se quitó la vida.

Su hija contaba a Good Morning America el jueves que estaba en la casa de sus padres cuando todo sucedió. "Visito a mi mamá y a mi papá todos los días cuando estoy en casa en Tennessee y mamá me dijo: '¿Te quedas conmigo?' y dije, 'por supuesto que lo haré'", contaba la actriz.

Al poco llegó una amiga de la familia y Ashley salió a recibirla. "Subí para avisar a mi madre de que la amiga estaba allí y la descubrí. Tengo dolor y trauma por haberla descubierto", contaba sobre cómo encontró el cadáver.

Judd, que hablaba como portavoz de su familia, superó el llanto que le atenazaba la garganta para seguir hablando. "Tengo la tarea extremadamente difícil de revelar la forma en que mi madre decidió no seguir viviendo. Y he pensado mucho en esto, porque no queremos que sea objeto de chismes, así que les contaré que ella usó un arma", revelaba.

"Mamá usó un arma de fuego, así que esa es la información que nos sentimos muy incómodos compartiendo, pero entienda que estamos en una posición en la que, si no lo decimos, alguien más lo hará", explicaba sobre la revelación.

"Quiero tener mucho cuidado cuando hablemos de esto para cualquiera que tenga esas ideas o esos impulsos sepa, ya sabes, que puede hablar con alguien, compartirlo, estar abierto a ser vulnerable. Hay una línea directa nacional de suicidio", recordaba sobre un teléfono donde atienden a personas con pensamientos de quitarse la vida, al igual que ocurre en España, donde el número del teléfono contra el suicidio es el 024.