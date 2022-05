Rebel Wilson ha dado un giro a su vida en múltiples aspectos. No solo se propuso en 2020 cambiar drásticamente su imagen y, ahora, luce una sorprendente figura tras haber perdido más de 30 kilos, sino que también ha dado un cambio en el aspecto sentimental.

La actriz, que estrena este viernes Vuelta al insti, una nueva comedia para Netflix, confesó en el pódcast U Up? que está muy contenta, y a la vez sorprendidas, de todos los resultados que ha conseguido.

"Estoy orgullosa de mí misma por haberlo hecho y también por mantenerlo este año... Estoy muy orgullosa de haber cambiado mi vida a mejor", declaró.

Pero además, en este tiempo, también ha tenido la oportunidad de explorar su lado más sentimental y amoroso y, aunque ha pasado por diferentes etapas, ahora está "felizmente en una relación".

Según contó, lo conoció "a través de un amigo". "Nos conocía a los dos desde hacía al menos cinco años y pensó que nos llevaríamos bien, ¡y lo hicimos!", reveló. "Creo que conocer a alguien a través una persona en la que confías intensifica las cosas más rápido. Puedo confiar en que es quienes dice ser, que es algo que realmente no sabes a través de las aplicaciones".

Pero hasta llegar a este punto, anteriormente estuvo utilizando las aplicaciones para ligar. "Estuve entrando y saliendo de una app de citas", declaró. "[Salí con] unas 50 personas en un año, algunas de ellas fueron solo una cita".

"Me ayudó a descubrir lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Fue algo divertido y no creo que nadie saliera lastimado", opinó Rebel Wilson, que aseguró que en este tiempo no le dijo que no a nada. "Tuve citas con algunos multimillonarios y luego también con algunas personas que no tenían nada".

"La última persona con la que salí a través de las aplicaciones hice que el FBI la investigara, y en realidad tenía un cargo por asalto en el pasado", confesó. "No debería estar mencionando al FBI, pero me ofrecieron hacerlo si alguna vez necesitaba una verificación de antecedentes de alguien. Fue la única vez que hice esto, pero sentí que algo no iba bien".