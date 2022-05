Renfe ofereix un bus alternatiu entre Xàtiva i Moixent per les obres en la línia C-2

En concret, entre Xàtiva i L'Alcúdia de Crespins hi ha programats un total de 73 servicis per carretera (37 i 36 per sentit), a més de 26 circulacions d'autobús (13 per sentit) entre Xàtiva i Moixent.

Els transbords als autobusos a Xàtiva estan programats amb deu minuts de marge entre l'arribada i eixida dels trens per a permetre realitzar els transbords tren-autobús-tren amb facilitat, informa el gestor ferroviari.

El servici d'autobús entre les dos localitats serà accessible i es realitzarà amb parades intermèdies a L'Alcúdia de Crespins, Montesa i Vallada. Els autobusos disposaran de places per a persones amb mobilitat reduïda.

També s'han establit parades dels autobusos en punts diferents a les estacions de ferrocarril: Montesa (rotonda primera d'entrada) i Vallada (avinguda Molinets, 39).

La companyia recorda a tots els usuaris dels servicis de transport l'obligatorietat de l'ús de mascaretes tant en els trens com en els autobusos.