La ley del aborto que el Consejo de Ministros aprobará este martes incluye varias novedades. El texto del Ministerio de Igualdad pretende garantizar el aborto en la Sanidad Pública y elimina el consentimiento paterno a los 16 y 17 años. Además, recogerá un permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo, regulará la objeción de conciencia e incluirá las bajas específicas por reglas dolorosas.

Estas bajas serían de aplicación en el caso de aquellas mujeres que sufren una regla dolorosa (dismenorrea) que las incapacita para trabajar con normalidad por quistes, miomas o endometriosis. Está por ver si este aspecto de la ley se aprueba (ya han surgido discrepancias en el seno del Gobierno), pero de hacerlo, España sería el primer país occidental en reconocer a las mujeres este derecho.

Sorprendentemente, no es en Occidente donde ha habido más sensibilidad con un dolor que afecta a la mitad de la población del planeta, es decir, unos 3.850.000.000 millones de mujeres. Ningún país de la Unión Europea tiene una legislación al respecto.

Italia lo intentó

Hubo uno que lo intentó, como ahora España. Fue Italia en 2017. Cuatro mujeres del Partido Democrático presentaron un proyecto de ley que contemplaba que las empresas debían garantizar tres días de permiso pagado cada mes a las empleadas que sufrieran dolores menstruales.

Según el texto, las mujeres que tuvieran endometriosis u otras enfermedades menstruales podrían ausentarse del trabajo durante tres días al mes, coincidiendo con su regla y sin tener que acogerse a una baja o consumir días de vacaciones.

Una encuesta de la que se hacía eco el diario Il Messaggero, aseguraba que durante su regla, entre el 60 y 90% de las italianas se quejan de dolores de cabeza, de espalda, dolor abdominal y cambios hormonales severos. Dio igual. La cámara baja del Parlamento italiano debatió el proyecto de ley y finalmente lo rechazó.

De modo que ningún país europeo ha legislado todavía sobre el derecho al descanso laboral de una mujer que sufre dismenorrea. Ni Alemania, ni Francia, ni Reino Unido... ninguno. Y sólo Italia lo ha intentado. Si España aprueba la ley según el texto redactado por el ministerio de Irene Montero, sería el primer país europeo y occidental en reconocer este derecho.

Más sensibilidad en Asia... sobre el papel

En en Asia donde parece haber mayor sensibilidad con los dolores menstruales. Japón fue el primer país en instaurar un permiso. Lo aprobó en 1947. Pero parece que a todas las mujeres japonesas la fecha les queda muy lejos y han olvidado que pueden acogerse a ese permiso. Pocas lo hacen.

Se suman varios factores. De entrada, muchas mujeres ni siquiera saben que pueden pedir ese permiso por menstruación. Por otro lado, está la mentalidad laboral japonesa, según la cual la empresa es casi una familia y merece todos los esfuerzos (hay que posponer el interés individual). Ejercer ese derecho sería como mostrar debilidad. Además, el machismo, que en Japón aflora en todos los contextos. Finalmente, lo empresarios japoneses no están obligadas a pagar esos días de baja.

En Japón y Corea, el machismo, la mentalidad laboral y la enorme competencia hacen que sean muy pocas las mujeres que se acogen a su derecho

Así que en Japón el derecho a quedarse en casa cuando una mujer sufre una regla dolorosa existe sólo sobre el papel. De hecho, según una encuesta realizada en 2017 sólo el 0,9% de las mujeres había solicitado ese permiso alguna vez.

En 1953, Corea del Sur tomó ejemplo de la ley japonesa, aunque su desarrollo llegó recientemente, en 2001. Allí lo llaman "licencia fisiológica". Las mujeres tienen derecho a un día de descanso por dolores mestruales. Pero la realidad es que vuelven a chocar con la mentalidad laboral y la agresiva competencia que se da en todos los ámbitos de la sociedad coreana.

En algunos casos, el legislador se ha acordado de la "pobreza menstrual". MEJOR CON SALUD

Las empresas surcoreanas no contemplan tener sustitutos para esas bajas y como las mujeres no quieren cargar con más trabajo a sus compañeros pues no hacen uso de su derecho, contaba en 2014 el Korea Times.

También Indonesia. Allí, desde 2003, las mujeres trabajadoras tienen derecho a dos días libres pagados al mes. En China, no hay legislación nacional al respecto, pero algunos gobiernos regionales dan a las mujeres dos días de baja al mes, pero deben justificarlo con baja médica. En Taiwán, existe un día de permiso menstrual desde 2014.

México, el mejor ejemplo

En América, México ha sido la nación más "adelantada". La ley que reconoce el derecho a la salud menstrual con una baja laboral (de 3 días) por tener la regla ha entrado en vigor este mismo año, el pasado 1 de enero. El legislador mexicano también se ha acordado de la llamada "pobreza menstrual". Colegios e institutos deben garantizar los productos de higiene para la regla de las adolescentes.

En Argentina no hay ley específica, pero en la negociación de algún convenio colectivo se ha reconocido un día al mes de libranza para las mujeres coincidiendo con su regla.

Finalmente, sorprende el caso de Zambia, único en el continente africano. Allí, desde 2015, las mujeres tiene derecho a dos días de baja al mes y pagados.