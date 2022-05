El Magnànim edita un estudi sobre "la microhistòria" de la Restauració i la República a la Ribera Baixa

El llibre, el número 14 de la col·lecció 'Estudis Comarcals', dirigida per Enric Estrela, analitza el període turbulento de la Restauració i la República, inclosa la Guerra Civil (entre 1890 i 1939) en la comarca de la Ribera Baixa.

Des de l'organisme cultural assenyalen que "la política de masses és un fenomen europeu i occidental que també va tindre ressò en la Península Ibèrica en la segona meitat del segle XIX".

Les cinc dècades transcorregudes entre 1890 i 1939, afigen, en la Ribera Baixa són un exemple detallat d'un període que va contindre canvis vertiginosos i densos, rics en conjuntures amb els seus problemes i les diverses maneres d'afrontar-los.

El volum aborda, d'aquesta manera, "la telefonada microhistòria o història local, és a dir, l'estudi i l'explicació del transcurs històric en un espai determinat amb la finalitat de confrontar-ho amb l'anomenada història general".

La finalitat del treball, a més, és entendre els problemes socials que s'hereten del segle XX i de quina manera es va intentar fer front als mateixos i els resultats que van donar aquestes respostes sense oblidar la concatenació dels successius binomis acció-reacció.

Per tant, s'insisteix sobre les formes mitjançant les quals es van manifestar les masses a través dels seus múltiples sistemes organitzatius, quins van ser els seus resultats a curt i llarg termini, com es van interrelacionar i de quina manera van actuar ítems ineludibles com per exemple l'economia, els canvis socials, els vaivens polítics i les formes culturals.

Ricard Camil Torres Fabra és doctor en Geografia i Història per la Universitat de València, on exerceix actualment. Ha centrat el seu esforç investigador en el món rural valencià del segle XX i la Guerra Civil i el franquisme.

Entre les seues aportacions, destaquen 'Entorn a la trajectòria de la dreta valenciana (1999)', 'Autarquia i estraperlo. L'economia en un espai rural del País Valencià (2005)', 'Camp i política. La Falange en una comunitat rural valenciana' (2005), 'La repressió franquista al País Valencià. Recull bibliogràfic' (2008), 'Alambradas, muros y corrientes de aire. El universo penitenciario franquista en la postguerra del País Valenciano' (2013), 'La política en la maleta. Els relacions entre els partits i sindicats catalans a l'exili' (2015), 'La violencia nazi, el holocausto y los neonazis' (2019).

I amb Antonio Calzado, 'Un silenci extens. El franquisme a la Ribera Baixa' (1995), i amb Antoni Simó, editat pel Magnànim, 'La violència política contra les dones (1936-1953). El cas de la privació de llibertat en la província de València' (2019), que ha tingut dos edicions.

Investigador amb fonts orals, ha coordinat i dirigit tallers, congressos i seminaris relacionats amb la docència i la memòria històrica. Ha participat en documentals, com 'La utopia desarmada. Memòria d'un País Valencià republicà' (2006), i ha sigut comissari de les exposicions 'El món penitenciari franquista al País Valencià' (Centre Octubre, 2009) i 'Stanbrook, 1939. El exilio republicano hacia el norte de África' (Centre Cultural la Nau, 2014).