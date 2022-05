Cómo conseguir la aspiradora sin cables (¡y con luz láser!) más famosa de Dyson con 120 euros de rebaja

De limpiar, por lo general, no nos encanta el durante, ¡pero sí el después! Todo brillante, recogido, sin una mota de polvo de techo a suelo durante, al menos, unos días es, indiscutiblemente, un alivio para la carga mental. Sin embargo, para lograrlo toca remangarse y sacar todo el arsenal que tenemos por casa: productos químicos, fórmulas naturales que hemos aprendido con la ayuda de las redes sociales, escobas, fregonas, mopas... Lo cierto es que ni los robots aspiradores más potentes son capaces de cubrir todas estas tareas; pero sí hay gadgets que, al menos, las aligeran (sobre todo cuando se trata de despedirse del polvo). Y de eso en Dyson saben mucho.

La conocida marca de soluciones para el hogar cuenta con un catálogo amplio de aspiradoras sin cable de mucha potencia para que, antes de fregar o pasar la mopa, nos aseguremos que no hay suciedad en el suelo (¡también son para paredes y techo!). Aunque, de todas las disponibles, no hemos podido resistir la tentación de escoger una de las rebajadas, entre las que se encuentra uno de sus modelos más novedosos. Hablamos de la V12 Slim Complete, una de sus primeras aspiradoras en incluir un cabezal con luz láser para rastrear el polvo, ahora disponible por 569 euros (en vez de 689). En 20deCompras tuvimos la suerte de probar la Absolute, ¡y nos encantó! Y no solo por lo novedoso de su cabezal láser, la familia de las V12 tiene mucho más que ofrecer (¡y nosotros que contarte!). ¿Listo?

Para empezar, este modelo cuenta con un puerto de carga que nos permite anclar la aspiradora al tiempo que esta se recarga, para que siempre esté lista para el siguiente uso. Aun así, también permite recargarse sin este complemento gracias a un cable. El punto fuerte de este modelo, sin embargo, son sus cabezales. Junto al ya menciona cabezal Slim Fluffly que nos ha conquistado, este modelo incorpora otros intercambiables para ofrecer una solución de limpieza completa: el Direct Drive, que elimina la suciedad incrustada; el mini cepillo turbo sin enredos, perfecto para recoger el pelo largo y el de las mascotas; el cepillo suave, para quitar el polvo en distintas superficies (pantallas incluidas); el multifunción, ideal para la limpieza de colchones; y el cepillo para la suciedad difícil, cuyas cerdas de nailon eliminan la suciedad más difícil.

Además de los cepillos, las aspiradoras Dyson se caracterizan por incluir complementos que nos ayudan a potenciar y optimizar las labores de limpieza. En este caso son la rinconera (diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos) y el accesorio que se dobla para llegar cómodamente a zonas bajas ajustando el ángulo del tubo a 90°.

