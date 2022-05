Veïns protestaran per a demanar que desmantellen la subestació de Patraix (València) 15 anys després de l'explosió

En un comunicat, el col·lectiu recalca que "Patraix no oblida que el 15 de maig de 2007, fa ja quinze anys, es va produir una explosió que va commocionar a tot un barri, en la subestació elèctrica que Iberdrola va construir al costat de les seues cases, la qual cosa va demostrar la perillositat d'aquesta instal·lació".

"I tampoc oblida -agreguen- els compromisos adquirits des d'eixe mateix moment per totes les institucions polítiques a desmantellar i traslladar eixa infraestructura a una altra ubicació on no existira risc per a les persones".

El 12 de maig de 2009, recorden, el Jutjat del Contenciós-Administratiu Un de València, per sentència nº 325/2009, procediment ordinari 127/2007, va declarar nul·la i va deixar sense efecte la resolució 3549-N, per ser l'activitat de la Subestació Elèctrica de Patraix perillosa.

"La sentència és ferma: en data 7 de gener de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va resoldre el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament, Iberdrola i REE, desestimant-ho, i va ratificar així la sentència del Jutjat en entendre que aquesta activitat era perillosa per risc d'incendi", insistixen.

I acaben: "Els compromisos adquirits en el seu moment per les administracions de tancar i traslladar aquesta infraestructura, han sigut reiteradament incomplits, per la qual cosa els veïns continuarem exigint el desmantellament de la subestació elèctrica de Patraix fins a aconseguir-ho, ja que d'açò depèn la nostra salut i la nostra seguretat".