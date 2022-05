Kelly Osbourne anuncia que está embarazada por primera vez

La familia Osbourne no puede estar más contenta. Si hace poco tanto Sharon como Ozzy Osbourne estaban bastante alicaídos tras contagiarse de Covid-19 y tener que pasar unos días confinados, han recibido recientemente una noticia que les ha hecho volver a sonreír: su hija, Kelly Osbourne, está embarazada de su primer hijo.

La celebrity y presentadora también lo ha anunciado en sus redes sociales, a través de su Instagram, donde tiene cerca de dos millones y medio de seguidores. Estos, además, no pueden estar más felices tanto por ella, quien a sus 37 años ha superado varios problemas de salud, como por el padre, el miembro de la banda Slipknot, Sid Wilson, de 45 años.

Esto, sin embargo, lo habían puesto en duda algunos medios, porque si bien Kelly y DJ Sin comenzaron a salir a principios de 2022, y le escribió un hermoso mensaje por San Valentín en el que le recordaba cómo, después de 23 años de amistad, habían descubierto estar hechos el uno para el otro, en la publicación que ha hecho la hija de Ozzy y Sharon no había referencia alguna a él. En poco tiempo lo solucionó etiquetándole en la primera de las fotografías.

"Sé que he estado muy callada en los últimos meses, por lo que se me ha ocurrido compartir esto con todos ustedes porque... ¡Estoy en la luna! ¡Os anuncio que voy a ser una mamá! Decir que soy feliz no me parece suficiente. ¡Estoy pletórica!", ha escrito Kelly junto a un par de instantáneas en las que aparece con las ecografías que muestran las primeras imágenes del bebé.

Su pareja, además, ha publicado poco después una primera imagen de la ecografía. Lo ha hecho con multitud de emoticonos y ha recibido la enhorabuena de una gran cantidad de amigos y compañeros de profesión, tanto de su propio grupo como de otros afines a su estilo musical.

Aunque esté más feliz que nunca, lo cierto es que era una noticia más o menos esperable, debido a la cantidad de veces que Kelly había declarado que le gustaría ser madre, si bien antes tenía que dejar completamente atrás sus problemas con el alcohol y las drogas, y eso que el año pasado, debido a la pandemia, recayó después de cuatro años de sobriedad por culpa de un "ataque de nervios".

Asimismo, gracias a una cirugía secreta de banda gástrica, pudo perder peso, otra de las cosas que le impedían, como ella misma explicó, quedarse embarazada. Más tarde, con su nueva figura, expuso a los hombres que la habían rechazado por "gorda" y ahora volvían "arrastrándose".