Cómo acabar con los malos olores de tu nevera con solo un gesto

Si hay algo que odiamos en la cocina es el mal olor persistente de la nevera, que por mucho que limpiemos no se va y acaba desesperando. Una tarta refrescante de limón puede inundar nuestra cocina de un olor extraordinario, que se acaba volviendo desagradable cuando lleva dos días en la nevera. Por eso, deberíamos revisar con frecuencia los alimentos que introducimos en el frigorífico, guardar en recipientes cerrados aquellos que tengan un olor más fuerte, limpiar mucho la nevera y ¡utilizar un truco que seguro que te encanta!

Seguro que estás harto de desinfectar la nevera correctamente (recuerda que al haber alimentos hay que tener cuidado con los productos que se utilizan para esto y se recomiendan los naturales como el vinagre, limón y bicarbonato) y, aun así, hay ciertos olores que vuelven a aparecer y permanecen mucho tiempo. Por eso, toma nota de este gesto tan fácil para que esto no ocurra más. Solo tendrás que colocar un esterilizador y generador de ozono en tu nevera, que actúe de purificador de aire y eliminador de olores. Si te ha gustado la idea, en Amazon ¡cuesta menos de 30 euros!

Un truco infalible para terminar con el mal olor de tu nevera. Amazon

Su funcionamiento es simple, convierte el oxígeno en ozono mediante una descarga de alto voltaje, de modo, que se produce una gran cantidad de oxígeno en un espacio cerrado. Esto ayuda a que se reduzca y elimine el olor del frigorífico, se refresque el interior e, incluso, se prolongue la vida útil de los alimentos. No tendrás que preocuparte por el espacio, ya que su diseño es pequeño y compacto, por lo que no ocupa nada y se puede colgar fácilmente gracias a su hebilla. Tampoco tendrás que preocuparte por la temperatura de tu nevera, ya que posee un sistema anticongelante para no perder funcionalidad (¡se puede usar a menos de 30 grados!).

¡Alimentos frescos el doble de tiempo!

Pero, este esterilizador de nevera no solo tiene estos beneficios, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos, por lo que aguantarán más tiempo frescos, gracias al oxígeno renovado del interior.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.