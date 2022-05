Entrevista | Antonio Carmona: "C Tangana me ha robado a mis músicos"

Antonio Carmona, 21 mayo de 1965, Granada.

En la galería de retratos de El Ateneo de Madrid, rodeados de ilustres, más de ellos que de ellas, en cuanto a número se refiere, quedo con Antonio Carmona. Me comenta que, en breve, el retrato de Clara Campoamor formará parte también de ese espacio, convirtiéndose en la tercera mujer que colgará de sus paredes: "En mi familia las mujeres son muy cañeras, como las de ahora, que se necesita".

Lleva toda su vida en la música, primero con el grupo de flamenco-fusión Ketama, además, siendo uno de los mejores percusionistas del mundo, y hoy, colaborando con el tipo que ha revolucionado la industria en los últimos tiempos, C. Tangana. "Trabajar con él es un honor, me parece que tiene mucha cabeza, a la hora de escribir es un genio", asegura.

Tras el famoso Tiny desk (concierto en directo) que se marcaron juntos, Antonio Carmona está más presente en los medios que nunca, aunque en realidad, nunca ha dejado de estarlo. Tiene más de dos millones de escuchas en Spotify, 500.000 seguidores en las redes, ha vendido más de dos millones de discos en toda su carrera y está de gira con su familia Carmona and Family, a pesar de que C. Tangana le haya robado a los suyos. "Ahora van de gira con él, mi sobrino Juan, mis hijas, Lucía... me ha quitado a los músicos, eran los Carmona y se ha llevado de los seis a tres", me dice entre risas. Y es que para él la auténtica institución es la familia.

Llegó a Madrid hace ya 56 años, se crio en el barrio de Campamento, allí, en un pequeño piso vivían más de 15 personas, su abuela cocinaba un puchero que compartían y todos los gitanos de la capital pasaban por esa casa: "Todo era enano, pero había muchas ganas de venir a Madrid y mostrar nuestra música".

Tras el éxito nacional e internacional que vivió con Ketama, hoy se encuentra en otra etapa y asegura que está más tranquilo, pero hay fiestas a las que no renuncia, como la de la próxima semana, el 21 de mayo, su cumpleaños: "Ese día lo voy a celebrar en Cádiz, en mi casa, vendrá gente de Jerez, artistas, músicos, mi Rosario, mi Lolita, mi familia, mi gente, los míos, pero ya una fiesta así porque sí, ya me cuesta porque al otro día tienes que trabajar".

Y es que él nunca para, se levanta y escribe cada día, no quiere perder el hábito porque es lo que le mantiene, lo que le hace permanecer: "El artista debe hacer algo cada día para estar vivo". Arranca gira ahora y no para hasta octubre, y en primicia me cuenta que va grabar su próximo disco en directo, algo que le hace especial ilusión porque no ocurre desde que estaba con Ketama en el 95. Desde entonces ha llovido mucho, pero no lo suficiente, porque queda Antonio para rato. Larga vida a los Carmona y añade: "Y larga vida al Ateneo de Madrid, que es un sitio mágico".