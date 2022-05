La lucha de clases ha sido el tema central del programa de Encuentros inesperados de este jueves, que contó con Cayetano Martínez de Irujo, Daniel Guzmán, Ana Morgade y Gabriel Rufián alrededor de la mesa, provocando situaciones de lo más sorprendentes.

Los invitados comenzaron a hablar, con Mamen Mendizábal, de los servicios públicos que han de tener los ciudadanos, en concreto de la luz, momento en el que el hijo de Cayetana de Alba expresó su opinión.

"Es lamentable que los presidentes de las enérgicas salgan ofendidos", espetó, provocando la reacción del líder de ERC: "Tú tendrías que estar en el Congreso".

"Me gustaría, la verdad", sorprendió el duque de Arjona, momento en el que preguntaron que en qué partido estaría. "No lo sé. No he tenido ninguna propuesta en firme. He tenido alguna tentación", aseguró.

Rufián comentó que sería Vox quien le habría hecho una oferta, pero él lo negó. "No, no entraría. Vox y Podemos para mí son dos extremos. Cada uno tiene su estilo, tampoco los comparo", opinó.

Entonces, el actor y director Daniel Guzmán, muy seguro, dijo que era Ciudadanos, algo que él confirmó. "Menos mal que no te metiste", bromeó el político catalán.

"Fue una tentación leve. Pero os digo una cosa, siempre he pensado que mi posición era tan fácil de atacar gratuitamente, que yo no podía meterme ahí", explicó, aclarando así los motivos por los que no entraría en política.